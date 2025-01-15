رافينيا يتوقع طرفي نهائي دوري أبطال أوروبا.. ويختار نجم ريال مدريد "أصعب خصم واجهه"

ماذا قال نجم البارسا؟

كشف البرازيلي رافينيا نجم برشلونة عن توقعاته لطرفي نهائي دوري أبطال أوروبا 2024-2025، كما تغنى بزميله في النادي الكتالوني لامين يامال.

وقال رافينيا في مقابلة مع صانع المحتوى أدري كونترياس: "أتوقع مواجهة بين برشلونة ومانشستر سيتي في نهائي دوري أبطال أوروبا هذا الموسم".

وسُئل النجم البرازيلي عن "لاعب من بلد آخر يرغب في رؤيته بقميص البرازيل" فاختار لامين يامال، الذي أكد أنه "سيتوّج بالكرة الذهبية مستقبلًا".

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وعن ترشيحه للحصول على الكرة الذهبية هذا الموسم بفضل أدائه المثالي مع برشلونة، علق: "هدفي أن أكون نسخة أفضل كل يوم (مقارنة باليوم السابق)، إذا حدث ذلك فلا بأس، لكن ما يهمني هو الألقاب الجماعية".

واختار رافينيا مثله الأعلى نيمار حين سُئل: "إذا ولدت من جديد، فأي لاعب تود أن تكون؟"، كما أوضح أن زميله الأوروجوائي رونالد أراوخو هو أقرب أصدقائه في برشلونة.

وختم رافينيا حديثه بالإجابة عن سؤال "أصعب مدافع واجهته؟"، باختيار البرازيلي إيدر ميليتاو نجم ريال مدريد.