بطريقته الخاصة .. رافينيا يسخر من إلغاء هدف ليفاندوفسكي في مباراة برشلونة وريال سوسيداد

برشلونة تعرض لخسارة مفاجئة في الدوري الإسباني

سخر رافينيا نجم هجوم برشلونة من إلغاء هدف زميله روبرت ليفاندوفسكي خلال مواجهة ريال سوسيداد مساء أمس في الجولة الـ13 من الدوري الإسباني، والتي انتهت بخسارة الفريق الكتالوني بهدف نظيف.

المهاجم البولندي كان قد سجل هدفًا في بداية المباراة لكن الحكم ألغاء بعد العودة إلى تقنية الفيديو بداعي وجود تسلل، وهو القرار الذي رفضه هانز فليك المدير الفني للبارسا مؤكدًا عدم صحته، خاصة أن البث التلفزيوني لم يظهر أي وجود لتسلل على ليفاندوفسكي، إلا أن تقنية "التسلل شبه الآلي" أظهرت "صورة مجسمة كرتونية" لحذاء النجم البولندي يتقدم بمليمترات قليلة عن مدافع سوسيداد.

لجنة الحكام في الليجا أكدت صحة قرار الحكم، لكن ذلك لم يمنع رافينيا من السخرية من القرار عبر حسابه الرسمي على إنستجرام.

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الجناح المتألق هذا الموسم نشر صورة للقطة التسلل بين زميله ومنافسه ومعها صورة أخرى لحذاء برأس طويل جدًا، ليُشير إلى أن ليفاندوفسكي يجب أن يرتدي هذا الحذاء ليتفادى التسلل.

يُشار إلى أن الخسارة هي الثانية لبرشلونة هذا الموسم في الدوري الإسباني، ورغم سقوطه إلا أنه مازال يتصدر جدول الترتيب بفارق 6 نقاط عن ريال مدريد الذي تنقصه مباراة مؤجلة مع فالنسيا.