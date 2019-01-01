راشفورد يشيد بدور سولشار في تطويره مع مانشستر يونايتد

تحول كامل في مستوى المهاجم الإنجليزي الشاب مع النرويجي أولي جونار سولشار

أشاد المهاجم الإنجليزي ماركوس راشفورد، بالدور الذي يلعبه أولي سولشار في مانشستر يونايتد خلال الموسم الحالي.

سولشار تولى قيادة الشياطين بداية من ديسمبر الماضي، خلفاً للبرتغالي المُقال جوزيه مورينيو.

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النرويجي تأثيره ظهر سريعاً مع مانشستر، وبالتحديد على راشفورد الذي أصبح من أبرز الهدافين في البريميرليج.

وقال راشفورد عن هذا التحول:"قدم لي مساعدة كبيرة خلال الأسابيع الماضية لتقديم المستوى الذي ظهرت به".

ثنائي ألماني 🆚 ثنائي إنجليزي



🔢 جيمي فاردي لاعب ليستر سيتي◀️ أهدر 13 فرصة

🔢 جابرييل جيسوس لاعب مانشستر سيتي ◀️ أهدر 13 فرصة

🔢 تيمو فيرنر لاعب لايبزيج الألماني◀️ أهدر 13 فرصة

🔢 ماركو رويس لاعب بوروسيا دورتموند ◀️ أهدر 13 فرصة pic.twitter.com/UkkscFB2zR — جول العربي - Goal (@GoalAR) February 23, 2019

وأضاف:"هو أيضاً يعمل مع جميع اللاعبين في الفريق، الكل يتحسن سواء مدافعين أو لاعبي خط وسط ومهاجمين".

وتابع:"سولشار يتحدث مع جميع اللاعبين داخل خارج الملعب لخلق أجواء من التفاهم وهو ما ساهم في قلب الأمور رأساً على عقب".

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مانشستر يونايتد يستعد لواحدة من أهم مواجهاته هذا الموسم، عندما يستضيف ليفربول غداً الأحد في الجولة السابعة والعشرين من الدوري الإنجليزي.

الشياطين الحمر يأتون في المركز الرابع بـ51 نقطة، مقابل 65 لليفربول الذي يتقاسم الصدارة مع مانشستر سيتي.