"سكران على عجلة القيادة".. مطالبات للسير جيم راتكليف بإقالة تين هاج فورًا!

الضغوط تتزايد..

أبدى كثيرون من جماهير مانشستر يونايتد رغبتهم في إقالة المدير الفني إريك تين هاج، بعد الخسارة المهينة أمام ليفربول (3-0) على ملعب أولد ترافورد أمس الأحد في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وطالبت الجماهير الغاضبة السير جيم راتكليف، المالك المساهم في النادي، بضرورة الاستغناء عن المدرب الهولندي، الذي دافع عن نفسه بعد المباراة، مشددًا على أن "الهزيمة جاءت بسبب أخطاء فردية، والفريق سيتواجد على منصات التتويج بنهاية الموسم".

وتداول رواد منصات التواصل الاجتماعي صورة لراتكليف في المدرجات، بينما يبدو عليه التأثر والحزن بسبب الأداء السيئ والهزيمة الكبيرة.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وعلق حساب @UtdYahz على منصة إكس: "لا أشعر بالأسف من أجلك يا جيم، لقد أتيحت لك الفرصة لإقالته، لكنك منحته عقدًا جديدًا، لم يكن هناك شيء سيتغير، لقد فعلت كل شيء بما في ذلك التخلص من جادون لإرضاء المدير الفني وجاءت بنتائج عكسية على الأقل افعل الشيء الصحيح وإقالته".

وأضاف @JoeSillett: "إذا كان السير جيم راتكليف وعمر برادة ودان أشوورث وجيسون ويلكوكس يعتقدون أن إريك تين هاج هو الرجل الذي سيقود مانشستر يونايتد إلى الأمام بعد كل الأدلة التي رأيناها في آخر عامين، فإنهم في حالة سكر حرفيًا على عجلة القيادة، عليهم أن يتحركوا على الفور".

وقال @UtdHaris: "إقالته في أسرع وقت ممكن، هذا ليس فريقا موحدا، هذا فريق سيئ يرفضه أياكس"، قبل أن يختتم @flowzki: "يعرف أنه ارتكب خطأ فادحًا بالإيمان بتين هاج".