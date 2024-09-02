بعد الأداء الكارثي أمام ليفربول.. زوجة كاسيميرو تدافع عنه بصورة!

ماذا فعلت آنا؟

تعرض البرازيلي كاسيميرو نجم مانشستر يونايتد لانتقادات كبيرة بعد الخسارة أمام ليفربول (3-0) مساء أمس الأحد، ضمن الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتسبب كاسيميرو في هدفين من ثلاثية ليفربول، قبل أن يستبدله المدرب إريك تين هاج مع نهاية الشوط الأول.

لم تصمت آنا ماريانا زوجة صاحب الـ32 عامًا، وإنما حاولت الدفاع عنه بطريقة غير مباشرة عبر حسابها الرسمي على إنستجرام.

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ونشرت آنا صورة لدولاب بطولات كاسيميرو، يتضمن ألقاب دوري أبطال أوروبا الخمسة التي فاز بها أثناء وجوده في ريال مدريد.

وتوّج كاسيميرو بـ3 ألقاب في الدوري الإسباني، و3 ألقاب في كأس العالم للأندية، والعديد من ألقاب الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، والفوز بلقب كوبا أمريكا.