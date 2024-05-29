فليك يعلن فلسفته مع برشلونة.. وكشف راتبه "المتواضع" وقيمة المكافآت!

كم يتقاضى المدرب الألماني؟

أكد هانز فليك، مدرب برشلونة الجديد، أن حلمه تحقق بقيادة الفريق الكتالوني في الموسم المقبل، وذلك خلفًا لتشافي هيرنانديز، الذي أقيل من منصبه بعد خروج الفريق بموسم صفري.

وقال فليك، في أول تصريح بعد توقيع العقود، نشره الحساب الرسمي للنادي الكتالوني: "أولا وقبل كل شيء، أود أن أشكر جميع المعنيين (بوجودي)، إنه لشرف عظيم وحلم أيضًا أن أدرب برشلونة".

وأضاف: "منذ وصولي، رأيت أن الجميع يحب هذا النادي ويفعل ما في وسعه من أجل نجاحه، والفلسفة التي يمتلكها النادي تتناسب بشكل جيد مع فلسفتي: الاستحواذ وكرة القدم الهجومية، هذه هي الجوانب التي أحبها".

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وختم: "برشلونة لديه واحدة من أفضل أكاديميات الشباب في العالم، في الفريق الأول هناك مزيج جيد من اللاعبين ذوي الخبرة والشباب الموهوبين، أعتقد أننا بحاجة إلى العمل حتى يتمكنوا من التحسن، هذه هي وظيفتنا، جنبا إلى جنب مع ديكو والرئيس لابورتا، العمل الجماعي مهم جدًا بالنسبة لي".

وذكرت صحيفة "سبورت" أن فليك مع سيحصل على نحو 3 ملايين يورو سنويًا كراتب، مع مكافأة قدرها مليون يورو حال التتويج بدوري أبطال أوروبا و750 ألف دولار للفوز بالدوري الإسباني".