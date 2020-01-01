كم يبلغ راتب عبدالرزاق حمدالله مع النصر؟ وما هي أعماله الخيرية؟

أصبح عبد الرزاق حمد الله في الموسمين الأخيرين هو النجم الأول للنصر بما يقدمه في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان، فكم يبلغ راتب حمدالله مع العالمي؟

منذ انضمام عبد الرزاق حمد الله إلى النصر وهو حديث الشارع الرياضي السعودي، وذلك بما حققه من إنجازات مع العالمي والأرقام القياسية التي حطمها منذ وصوله للفريق.

انضم المغربي لفارس نجد في أغسطس 2018، وبحلول أبريل 2019 أي بعد 8 أشهر فقط وصل لهدفه المائة مع الفريق، وفي نفس الموسم فاز بالحذاء الذهبي كهداف للدوري السعودي وحصل على جائزة أفضل لاعب أيضًا.

عندما وصل حمد الله للنصر كان قادمًا من الجيش القطري، وتعرض حينها لإصابة بليغة كادت أن تودي بمسيرته، لكنه نهض من جديد وقاد العالمي للفوز بالدوري بعد غياب طويل عن منصات التتويج، حيث سجل في موسمه الأول 34 هدفًا متفوقًا على عمر السومة وبافيتيمبي جوميس والعديد من المهاجمين الأقوياء.

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لكن ما هو راتب عبد الرزاق حمد الله مع النصر ؟ وما هي أعماله الخيرية؟ هذا ما سنتعرف عليه في هذا التقرير.

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ما هو راتب عبدالرزاق حمدالله مع النصر؟

مع انتهاء موسمه الأول مع النصر في الصيف الماضي، وصلت العديد من العروض المغرية لعبد الرزاق حمد الله بعد تألقه الكبير، وهو ما دفع إدارة العالمي للتحرك سريعًا وتعديل بنود عقده.

تم تمديد عقده 3 سنوات مقابل حصوله على 60 مليون ريال خلال مدة العقد، وهو الراتب الذي جعله الأغنى في الكرة المغربية.

المدة الراتب في الثانية 0.64 في الدقيقة 38.3 في الساعة 2,300 في اليوم 57,000 في الأسبوع 400,000 في الشهر 1.7 مليون في السنة 20 مليون

*الأرقام بالريال السعودي

ما هي الأعمال الخيرية لعبد الرزاق حمد الله؟

لا توجد الكثير من المعلومات عن حجم ثروة أو أعمال حمد الله التجارية وبالطبع الأعمال الخيرية، فشأنه شأن أي لاعب عربي في الدوري السعودي أو أي دوري من المحيط للخليج لا يحب الخوض في هذه المسائل.

لكن انتشرت أخبار في أبريل الماضي عن أن الدولي المغربي تكفل بـ1000 أسرة مغربية خلال جائحة كورونا، وهو ما أكده اللاعب بنفسه وبرر تغير وجهة نظره من ناحية الإعلان.

قال حمد الله: "في البداية رفضت الإعلان عن ذلك لأن العمل الخيري يكون بينك وبين الله، لكنني وجدت في هذا الظرف فرصةً للتشجيع على عمل الخير".

وأضاف نجم النصر : "كلفت أناسا للقيام بهذا الدور، وأي شخص يستحق المساعدة سيصله ذلك، وهذا واجب علينا كلاعبين محترفين في ظل أزمة كورونا، وأعد بمبادرات أخرى لمساعدة أكبر عدد من الأسر بإذن الله".

ما هو ترتيب حمد الله بين أغنى لاعبي المغرب؟

بعد تجديد عقده مع النصر في الصيف الماضي، أصبح عبد الرزاق حمد الله أغنى اللاعبين المغاربة دون منازع، وذلك بعد أن تضاعف راتبه مع العالمي.

يتقاضى حمد الله 20 مليون ريال سنويًا، أي ما يعادل حوالي 5 ملايين يورو، وهو نفس راتب المهدي بنعطية نجم الدحيل القطري.

في المركز الثالث يأتي جناح النصر الطائر نور الدين أمرابط، حيث يحصل على 3 ملايين يورو سنويًا، وهو نفس راتب حكيم زياش مع أياكس، أما أشرف حكيمي نجم ريال مدريد المعار لبوروسيا دورتموند فيحصل على 1.5 مليون يورو سنويًا.