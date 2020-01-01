راؤول ينافس بوتشيتينو على خلافة زيدان في ريال مدريد

الأنظار كلها تتجه نحو المدرب الفرنسي

بدأ نادي ريال مدريد الإسباني، دراسة الحلول المقترحة، في حالة استمرار النتائج السلبية مع المدرب الفرنسي زين الدين زيدان.

ريال تلقى الهزيمة الثانية على التوالي، أمس الأربعاء، بالخسارة من شاختار الأوكراني 3/2 في افتتاح دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا .

ويأتي السقوط بعد الهزيمة الأخرى أمام قادش في الدوري الإسباني، مما يثير الشكوك حول مصير زيدان هذا الموسم.

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صحيفة "as" الإسبانية، أكدت أن ماوريسيو بوتشيتينو مدرب توتنهام السابق، يأتي على رأس الترشيحات لخلافة زيدان.

وأشارت إلى أن فلورنتينو بيريز لا يفكر في إقالة زيدان في الوقت الحالي، خاصة وأنه قام بإنقاذ الفريق وقلب الطاولة في أكثر من مرة، لكن جميع الاحتمالات تبقى مطروحة.

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راؤول جونزاليس نجم الفريق السابق يعتبر هو الخيار المفضل لبيريز، لإدراكه بطبيعة النادي الإسباني من خلال تجربته كلاعب، وعمله حالياً كمدرب لفريق الشباب "كاستيا".

راؤول قاد الفريق في 29 مباراة، وحقق 11 فوزاً وتعادل في 10 مناسبات وتلقى 8 هزائم، وهو ما لا يأتي في صالحه بصورة كبيرة.

الخيار الثاني هو بوتشيتينو، الذي سبق أن غازل ريال في أكثر من مرة، ويمضي الفترة الحالية بدون أي فريق.

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المشكلة في التعاقد مع الأرجنتيني، تأتي في العقد الطويل الذي سيطلبه، بالإضافة للبند الجزائي المتوقع وضعه في عقده.

ومن المقرر أن تتضح الصورة بشكل أكبر خلال الأسابيع القليلة القادمة من خلال نتائج الفريق في مختلف المناسبات، وأبرزها على الإطلاق كلاسيكو السبت القادم أمام برشلونة.