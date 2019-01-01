راؤول يرفض الظهور في وثائقي ريال مدريد

لماذا رفض راؤول الظهور في وثائقي ريال مدريد الموسم الماضي؟

رفض أسطورة ريال مدريد وهدافه الثاني تاريخيًا راؤول جونزاليس الظهور في فيلم وثائقي لريال مدريد رفقة متوسط الميدان السابق للفريق الملكي تشابي ألونسو.

وكشفت صحيفة ماركا الإسبانية أنه في الموسم الماضي لم يوافق راؤول على الظهور في فيلم وثائقي، فقد تم اختياره هو وتشابي ألونسو من أجل الفيلم، لكن راؤول تميّز منذ أن كان لاعبًا، بأنه لا يحب الظهور والأضواء.

ويتولى راؤول تدريب ريال مدريد كاستيا في الوقت الحالي، ولكنه لا يحقق النتائج المنتظرة بالنسبة للإدارة والجماهير.

ويحتل الكاستيا المركز الثاني عشر على سلم ترتيب دوري الدرجة الثالثة، وذلك بعد 5 انتصارات ومثلهم من الهزائم وسبع تعادلات، وتم تأجيل المباراة الأخيرة في 2019 ضد سيلتا فيغو بسبب الطقس.

وكان راؤول قد تمت دعوته للمشاركة في وثائقي لريال مدريد ولكنه اعتذر عن المشاركة وفضل البقاء خارج الصورة كعادته.

وكان راؤول قد عاد للعمل في ريال مدريد بعد اعتزاله اللعب بعد تجربة في الدوري القطري مع السد وأخرى في الدوري الأمريكي مع نيويورك كوزموس.

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يذكر أن راؤول جونزاليس ظل الهداف التاريخي لريال مدريد منذ أن حطم هذا الرقم وحتى موسم 2016 الذي شهد اعتلاء كرستيانو رونالدو لهذا العرش.