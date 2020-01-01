رئيس يويفا يكشف موقف النسخة القادمة من دوري أبطال أوروبا

الجداول مزدحمة

أشار أليكسندر تشيفرين، رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، أنه من المستحيل اعتماد الدور ربع النهائي من دوري أبطال أوروبا بصورته الاستثنائية هذا الموسم في المواسم المقبلة.

ونظرًا لضغط المواعيد وما عاناه العالم من فيروس كورونا، يُلعب ربع النهائي ونصف النهائي بنظام مباراة إقصائية واحدة على أرض محايدة بدلًا من ذهاب وإياب كما جرت العادة.

البعض بعد رؤية ندية مباراة باريس سان جيرمان وأتالانتا وما شهدته من إثارة اقترح بأن يتم اعتماد الشكل الحالي في النسخ المقبلة، لكن تشيفيرين لا يرى أن ذلك ممكنًا لعدة أسباب.

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الرئيس في تصريحات صحفية قال "فكرة البطولة المجمعة قد تكون مثيرة للاهتمام في المستقبل، ولكن لا أظن أن بمقدورنا فعلها بسبب كثافة الجداول حاليًا، يجب أن نضع الدوريات المحلية في اعتبارنا".

كما أضاف "الجداول ممتئلة عن آخرها، لا أعرف متى يمكن وضع بطولة لمدة أسبوع أو أسبوعين في شهر مايو، أعتقد أن الأمر مستحيل".

وتابع "أنا متفائل بطبيعتي وأعتقد أن الأمور ستتحسن كثيرًا العام المقبل، سنعود إلى كرة القدم الطبيعية، كرة القدم الجميلة القديمة بحضور جماهيري".

وأتم "سوف نتأقلم، لا أعتقد أن العالم سيتوقف إلى الأبد بسبب الفيروس، لذلك نحن لا نخطط لأن نلعب بنفس نظام هذا العام في النسخة المقبلة".

الجدير بالذكر أن الدوريات الأوروبية ستبدأ الموسم المقبل في الفترة بين 12 سبتمبر إلى 20 من الشهر نفسه، على أن تنتهي في مايو قبل كأس الأمم الأوروبية والأولمبياد المقرر لهما في يونيو ويوليو.