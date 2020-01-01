رئيس يوفنتوس السابق يهاجم كريستيانو رونالدو

"رونالدو لا يحل المشاكل ولا أحب مهاجمة ساري" كوبولي جيلي رئيس يوفنتوس السابق يهاجم كل من في النادي عقب الخسارة من هيلاس فيرونا.

هاجم كوبولي جيلي رئيس نادي يوفنتوس السابق عدد كبير من عناصر الفريق عقب خسارتهم من فريق هيلاس فيرونا على رأسهم كريستيانو رونالدو وميراليم بينايتش.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها وأكد خلالها أن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لا يستطيع أن يحل مشاكل الفريق.

وقال جيلي: "كريستيانو رونالدو لاعب أظهر أنه لا يستطيع أن يحل المشاكل، وكيليني من المفترض أنه تجاوز مرحلة الطفولة".

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وكان كريستيانو رونالدو قد سجل هدف فريقه الوحيد خلال المواجهة الأخيرة في الجولة الـ 23 من الدوري الإيطالي ضد هيلاس فيرونا.

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وأكمل عن ماوريسيو ساري المدير الفني للفريق: "لقد كنت دائمًا ما أنقده طوال الوقت لكنني لا أحب أن أركل رجلًا ساقطًا على الأرض".

ويحتل فريق يوفنتوس في الوقت الحالي المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 54 نقطة وهو نفس رصيد المتصدر إنتر.

جدير بالذكر أن يوفنتوس كان قد خسر بهدفين مقابل هدف وحيد أمام هيلاس فيرونا يوم السبت الماضي بعدما كان متقدمًا في النتيجة بهدف نظيف.



