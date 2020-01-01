مسؤول سابق في برشلونة: ميسي يمكنه اللعب مع رونالدو في فريق واحد

هل هذا ممكنًا؟..

يؤمن أريدو بريدا، المستشار الفني السابق لنادي برشلونة الإسباني، بإمكانية لعب ليونيل ميسي، أيقونة البارسا، مع كريستيانو رونالدو، نجم يوفنتوس الإيطالي، في فريق واحد.

عديد التقارير في الآونة الأخيرة تحدثت عن إمكانية رحيل ميسي، عن النادي الكتالوني، في نهاية الموسم الجاري بعد الخلاف مع إريك أبيدال، السكرتير الفني للبارسا.

وقال بريدا، في تصريحات نقلتها صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية: "ميسي وكريستيانو لاعبان جيدان، ومع وجود مدرب جيد، يمكنهما اللعب معًا في فريق واحد، صحيح أن مغادرة ميسي لبرشلونة صعبة، ولكنها ليست مستحيلة".

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وتطرق بريدا، للحديث عن مواجهة برشلونة ونابولي، في ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، مشيرًا إلى إمكانية إقصاء الفريق الكتالوني، على يد البارتينوبي.

وأوضح: "نابولي لديه فرصة رائعة للفوز على برشلونة في سان باولو. ولكن الأمر لن يكون سهلاً".

وأتم: "في رأيي، برشلونة يواجه عديد المشاكل، خاصة على صعيد الدفاع، وخسارته لعدة مباريات هذا الموسم، لم تكن من قبيل الصدفة".