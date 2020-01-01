رئيس ناديه السابق: لاوتارو انتقل عمليًا إلى برشلونة

هل تمت صفقة انتقال لاوتارو مارتينيز إلى برشلونة؟

قال كارلوس بابلو رئيس نادي لينريس دي باهيا بلانكا إن صفقة انتقال مهاجم إنتر لاوتارو مارتينيز إلى برشلونة قد تمت عمليًا.

ويعد النادي الأرجنتيني هو أول نادي يلعب له لاوتارو مارتينيز، قبل الانتقال إلى راسينج ثم الذهاب إلى أوروبا حيث قميص النيراتزوري.

وقال بابلو لراديو ديل بلاتا "قد يكون الأمر جنونًا، لكن الأموال التي تعرض من أجل لاوتارو تجعلنا نرتعد نظرً لأننا شهدنا على بداية مسيرته"

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وأضاف: "سنكون قادرين على القيام بالكثير من الأشياء بهذا المال، حيث أننا سنحصل على نسبة 20% مما سيحصل عليه راسينج، ولكن هذا ليس شيئًا نناقشه يوميًا"

وتابع: "شعوري هو أن الصفقة مع برشلونة قد تمت عمليًا، لكنني لا أعتقد أنهم سيخبروننا بأي شيء قبل بداية الميركاتو، ربما ينتظرون بدء الموسم الجديد"

وأردف: "في حال تمت صفقة لاوتارو إلى برشلونة سيكون الحدث الأبرز بالنسبة لسوق الانتقالات الصيفية في أوروبا والعالم بالنسبة للعام الحالي"

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يذكر أن لاوتارو مارتينيز قريب من برشلونة منذ الصيف الماضي، حيث تتوالى الأخبار عن اقتراب إتمام الصفقة بشكل رسمي.