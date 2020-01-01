خسارة اقتصادية فادحة.. برشلونة يحدد ثمنًا بخسًا لبيع ديمبيلي

هل يُباع حقًا؟

أكدت تقارير صحفية إسبانية أن إدارة برشلونة قد قررت بيع لاعبها عثمان ديمبيلي خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبلة من أجل التخلص من عبء راتبه الضخم مواجهةً للأزمة الاقتصادية الناجمة عن فيروس كورونا.

وبحسب المسؤولين الكتلان، فإن الخسائر الاقتصادية نتيجة لتوقف النشاط ومنع الجماهير من الولوج للملعب والمتحف في برشلونة، وصلت إلى 140 مليون يورو، وتعكف الإدارة حاليًا على تخفيف الأعباء ومواجهة الأزمة.

جزء من ذلك بحسب التقارير التي نقلتها صحيفة سبورت، في أن يتم التخلص من ديمبيلي وراتبه البالغ 12 مليون يورو سنويًا إلى جانب 6.6 مليون آخرين كمتغييرات، لكن المفاجأة أتت في السعر الذي حددته إدارة بارتوميو، والذي سيكون 42 مليون يورو فقط!.

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ديمبيلي وصل إلى كامب نو في صيف 2017 قادمًا من بوروسيا دورتموند لتعويض نيمار مقابل 125 مليون يورو، وبيعه مقابل 42 مليون سيكون بمثابة خسارة اقتصادية فادحة تعبر عن ضعف وتواضع الإدارة الحالية للبرسا.

النادي الأكثر اهتمامًا بالدولي الفرنسي هو باريس سان جيرمان، إذ يضع ليوناردو المدير الرياضي للبي آس جي عينه نصب ديمبيلي الذي قد يرحب بهذه الخطوة في ظل وجود توماس توخيل على رأس العارضة الفنية في باريس وهو الرجل الذي تألق معه في دورتموند.

بشكلٍ عام، فإن النادي الفرنسي هو الوحيد الذي يمكنه دفع أموال طائلة حاليًا في سوق الانتقالات ما يُعزز من فرضية انضمام ديمبيلي إليه، ولكن وجب التنويه إلى أن التقارير أشارت لاهتمام بعض الأندية الإيطالية أيضًا به دون تسميتها.

يذكر أن الصحف الإسبانية قد كشفت عن احتمالية إقحام ديمبيلي في صفقة تبادلية مع نيمار يعود من خلالها البرازيلي إلى برشلونة، بيد أن الأمر يبدو مستبعدًا للغاية نظرًا للعلاقة السيئة التي تربط إدارة الناديين وتمسك باريس الكبير بصاحب الـ27 عامًا.

كما تجدر الإشارة إلى أن ديمبيلي مخيب للآمال كثيرًا في البلوجرانا، إذ فشل في تعويض نيمار وعانى من إصابات كثيرة آخرها إصابته الحالية في فبراير الماضي والتي خرج على إثرها من القائمة المحلية وتم تعويضه بمارتن برايثوايت، على أن يعود للملاعب في أغسطس.