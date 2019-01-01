رئيس نابولي يستقر على بديل أنشيلوتي المحتمل

أنشيلوتي يحصل على فرصته الأخيرة مع فقراء الجنوب الإيطالي

عكس ما تردد في الكثير من الصحف الإيطالية في الأيام القليلة الماضية، أكدت تقارير صحفية صباح اليوم الثلاثاء، أن رئيس نادي نابولي أوريليو دي لورينتيس، لم يعد متمسكًا بمدرب الفريق كارلو أنشيلوتي.

وتراجعت نتائج فقراء الجنوب الإيطالي بطريقة صادمة بالنسبة للمشجعين، وصلت لحد فشل الفريق في تحقيق ولو انتصار يتيم في آخر 5 مباريات في كل البطولات، منهم 4 مباريات في جنة كرة القدم.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "توتو سبورت"، فإن المنتج السينمائي العالمي اتخذ قراره النهائي بشأن مستقبل كارليتو في "سان باولو"، وذلك بمنحه فرصة أخيرة حتى العاشر من ديسمبر المقبل.

وقالت الصحيفة، إن رئيس النادي يُفضل الانتظار حتى مباراة جينك الحاسمة في دوري مجموعات أبطال أوروبا، باعتبارها الموعد أو مباراة الفرصة الأخيرة التي ستقرر مستقبل مدرب ريال مدريد الأسبق مع الفريق.

ولفت المصدر إلى أن الإدارة ستدعم أنشيلوتي بكل قوة في الأسابيع القليلة الماضية، منها لمساعدته على قيادة الفريق على تخطي مرحلة المجموعات، وأيضًا لضمان مبلغ الـ9.5 مليون يورو المستحقة للفرق المتأهلة للأدوار الإقصائية في الكأس ذات الأذنين.



وفي الختام، أشارت الصحيفة إلى أنه في حال فش كارلو في فرصته الأخيرة، فسوف يترك منصبه لمواطنه جينارو جاتوزو، الذي يعتبر الخيار النموذجي بالنسبة لرئيس النادي، كونه ما زال شابًا وفي نفس الوقت اكتسب خبرة لا بأس بها كمدرب في تجاربه السابقة، خصوصًا تجربته الأخيرة مع ميلان.

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ومن الأسماء الأخرى المرشحة لخلافة أنشيلوتي في "سان باولو"، مدرب أتالانت جاسبريني، بعد نجاحه في قيادة الفريق للوصول لدوري أبطال أوروبا، بالإضافة لسيموني إنزاجي وأيضًا مدرب سويسرا الحالي بيتكوفيتش.