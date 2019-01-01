لاعب مانشستر سيتي: ميسي نجم الجيل والأفضل في التاريخ

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استفاض متوسط ميدان مانشستر سيتي إلكاي جوندوان في مدح الأسطورة ليونيل ميسي، واصفًا إياه باللاعب الأعظم والأفضل في كل العصور وليس في الوقت الراهن فقط.

واستعاد ليو واحدة من جوائزه الفردية المفضلة الشهر قبل الماضي، بعد تفوقه على غريمه التقليدي كريستيانو رونالدو في الصراع على جائزة "الأفضل" من قبل الفيفا، والآن يستعد للمنافسة على جائزة "الكرة الذهبية"، على أمل أن يحققها للمرة السادسة كما فعل مع جائزة الفيفا.

وقال النجم الألماني "ليونيل ميسي أفضل لاعب في العالم. في رأيي لديه قدرات خاصة وموهبته دائمًا تتحدث عنه داخل أرض الملعب".

وأضاف "لديه دائمًا الغريزة لاتخاذ القرار الصحيح، كما يستخدم سرعته بشكل جيد ضد خصومه، وأفضل ما يميزه دقته في اللمسة الأخيرة، هو الكل في الكل، ولا أعتقد أن هناك أي لاعب آخر على هذا الكوكب يتمتع بنفس جودة ليو".

وواصل فاصل الشعر "ميسي نجم جيلي وأفضل لاعب كرة قدم في كل العصور، وبالنسبة لي، أتمنى مشاهدته في الملاعب لسنوات أخرى".

واستعاد صاحب الـ32 عامًا بريقه مرة أخرى، بعد تعافيه من إصابته التي أعاقته عن بدء الموسم مع الكتالان، والآن في سجله تسعة أهداف من مشاركته في 11 مباراة في مختلف المسابقات.

كما أن الهاتريك الأخير الذي دك به شباك سيلتا فيجو في مباراة السبت الماضي، رفع رصيده لـ40 هدفًا على الأقل في سنة ميلادية واحدة، وذلك للعام الحادي عشر على التوالي.