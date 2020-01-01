رئيس ميلان يكشف موعد عودة كرة القدم

الأولوية للسلامة..

شدد إيفان جازيديس، الرئيس التنفيذي لميلان، على أن السلامة وصحة المواطنين تأتي في المقام الأول حاليًا، مؤكدًا على أن كرة القدم لن تُستأنف قبل التأكد من احتواء فيروس كورونا.

الدوري الإيطالي تم إيقافه لأجل غير مسمى بعد تفشي كورونا في إيطاليا، حيث تعد بلاد الأتزوري حاليًا هي الأكثر تضررًا في العالم بعدد وفيات أكثر من الصين، البؤرة الأولى للفيروس.

كرة القدم الأوروبية بشكل عام توقفت وتم تأجيل كأس الأمم الأوروبية لمدة عام، بينما من غير المعلوم متى ستعود الدوريات الخمسة الكبرى في ظل تمدد الفيروس بصورة كبيرة للغاية في مختلف بقاع القارة العجوز والعالم بأسره.

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جازيديس قال في تصريحات للصحافة "كرة القدم سوف تعود في الوقت المناسب ولكن ليس قبل أن يتم حل حالة الطوارئ التي يعيشها العالم الآن.".

كما أضاف" ستظل دائمًا صحة وسلامة لاعبينا وموظفينا ومجتمعنا المحلي والعالمي هي الأهم بالنسبة لنا. أنا مقتنع بأن كرة القدم ستلعب دورًا كبيرًا في انتعاش الأمة على مختلف الأصعدة عندما تعود.".

"لن ننتصر في هذه الأزمة إلا إذا اتحدنا، إنها تُظهِر لنا مدى اعتمادنا على بعضنا البعض ومدى قوتنا في كيفية العناية بأولئك الذين هم في أمس الحاجة إلينا."

وأتم "تشير روح وقوة الشعب الإيطالي إلى أنه يمكننا بناء مستقبل أفضل معًا على أساس هذه القيم، وهُنا سيؤدي ميلان دوره إلى أقصى حد، كل شيء سيكون على ما يرام.".

يذكر أن ميلان قبل توقف كرة القدم كان يعاني بوضوح هذا الموسم، حيث يحتل المركز السابع في جدول ترتيب الكالتشيو برصيد 36 نقطة مع وجوء أنباء عن الاستغناء عن مدربه ستيفانو بيولي والتعاقد مع الألماني رالف رانجنيك ابتداءً من الموسم المقبل.