رئيس ليون يؤكد محاولاته لتجديد عقد فقير

صانع الألعاب الفرنسي كان على حافة الانتقال إلى ليفربول ولكنه قرر التركيز مع ليون

كشف جون ميشيل أولاس رئيس نادي ليون الفرنسي، عن محاولاته من أجل تجديد عقد صانع ألعاب الفريق نبيل فقير.

نجم ليون كان على أعتاب الرحيل عن صفوف ليون والانتقال لليفربول الصيف الماضي، قبل أن تفشل الصفقة في ظروف غامضة.

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فقير نسى فكرة الرحيل وواصل تألقه مع ليون هذا الموسم، لتصبح فكرة البقاء لفترة أطول هي الاحتمال الأكبر.

وقال أولاس عن هذه الإمكانية:"نعم هناك بعض الأحاديث والمفاوضات حول تمديد عقده".

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وأضاف:"سنستأنف هذه المحادثات مع نبيل، لم نصل لأي قرار نهائي حتى الآن ولكننا سنناقش الأمر مرة أخرى".

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تصريحات رئيس ليون تأتي قبل المواجهة المرتقبة أمام برشلونة في ذهاب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا الأسبوع القادم، حيث تعول الجماهير كثيراً على فقير وباقي زملائه نحو تحقيق المفاجأة.

ونجح فقير في تسجيل 10 أهداف وصناعة 5 في جميع البطولات مع ليون هذا الموسم.