رئيس ليون لم يتخل عن حلم استعادة بنزيما

جان ميشيل أولاس رئيس نادي ليون يؤكد أنه يحلم باستعادة كريم بنزيما يومًا ما.

يؤمن جان ميشيل أولاس رئيس نادي ليون الفرنسي بإمكانية تحقيق حلمه بعودة كريم بنزيما من جديد إلى الفريق الذي شهد انطلاقته مع كرة القدم.

بنزيما بدأ مسيرته في الفئات السنية لنادي ليون عام 1997، قبل أن يتم تصعيده للفريق الأول في عام 2004 وهو بعمر 17 عامًا فقط، ليقضى خمسة مواسم مذهلة مع الفريق.

وخلال فترته مع ليون، حقق بنزيما لقب الدوري في أربع مناسبات، وكأس فرنسا مرة واحدة، كما حصد جائزة هداف الدوري الفرنسي عام 2008، لينتقل بعدها إلى ريال مدريد في صيف 2009 مقابل 35 مليون يورو.

ومنذ انضمامه إلى ريال مدريد، أصبح بنزيما ركنًا أساسيًا في خطط جميع المدربين الذين تعاقبوا على النادي الملكي، وشكل شراكة استثنائية خلال تسعة مواسم مع البرتغالي كريستيانو رونالدو، قبل رحيل الأخير إلى يوفنتوس الإيطالي في صيف 2018.

أولاس، وخلال مؤتمر تقديم المدافع الألماني جيروم بواتينج لاعبًا جديدًا في صفوف ليون، قرر العودة من جديد للحديث عن حلمه بأن يعود بنزيما للعب في الفريق.

وقال رئيس ليون: "كريم لم يلعب في ملعب جروباما من قبل، سيخبرنا المستقبل ما إذا كانت هناك إمكانية لحدوث ذلك عندما ينهي مسيرته مع ريال مدريد".

وأضاف: "مسيرته مع ريال مدريد ومنتخب فرنسا استثنائية، وهو مصدر فخر كبير لنا، لأنه طفل خرج من ليون".

ويمتد عقد بنزيما مع ريال مدريد حتى يونيو 2023، وسيبلغ عمره حينها 35 عامًا، وهو ما قد يعني احتمالية انتهاء مسيرته في "سانتياجو بيرنابيو".

وفي مايو الماضي، أكد بنزيما في تصريحات لصحيفة "ليكيب" الفرنسية أنه لا يزال مشجعًا كبيرًا لناديه السابق.

وقال بنزيما: "أشاهد مباريات ليون دائمًا، عندما لا ألعب في نفس الوقت، وأتواصل مع جان ميشيل أولاس عن طريق الرسائل، كل عائلتي وأصدقائي يعيشون في المدينة".

تصريحات بنزيما قد تحول حلم أولاس إلى حقيقة مع الوقت، خاصة عندما يقرر المهاجم الفرنسي إنهاء مسيرته مع ريال مدريد.

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