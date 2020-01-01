رئيس ليفربول: كلوب حقق إنجازًا تاريخيًا وسيبقى معنا

تصريحات تيم فيرنر رئيس نادي ليفربول عن تتويج الفريق مع يورجن كلوب بلقب الدوري الإنجليزي

قال تيم فيرنر رئيس نادي ليفربول إن ما حققه يورجن كلوب هذا الموسم من خلال التتويج التاريخي بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز لا يصدق.

وحسم ليفربول البريميرليج رسميًا خلال الجولة الماضية بعد تغلب تشيلسي على مانشستر سيتي ليكسر نحس الـ 30 عامًا ويحقق اللقب الغائب.

وحول ذلك، قال فيرنر إنه لم يتوقع أن يكون الإنجاز بهذا الحجم من خلال حسم اللقب رسميًا قبل نهاية المنافسات بـ 7 جولات وبفارق 25 نقطة عن مانشستر سيتي.

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وأضاف: "مشجعو ليفربول يشعرون بالفخر بعد ما حققه الفريق هذا الموسم، لدرجة أن بعضهم طالب بمنح يورجن كلوب عقدًا مدى الحياة"

وتابع: " إنني أقدر أيضًا أن يورجن سيبقى مع النادي حتى عام 2024 على الأقل أي حتى نهاية عقده الحالي، هذه فترة طويلة جدًا في كرة القدم"

وأردف: "بعد صافرة نهاية مباراة تشيلسي ومانشستر سيتي فكرت في رد فعل المشجعين الذين انتظروا هذه اللحظة التاريخية طيلة 30 عامًا"

وأكمل: "لقد تحدثت مع جوردان هندرسون بعد حسم اللقب وكانت مكالمة مليئة بالمشاعر، هنأته على ما حققه على المستوى الفردي وليس فقط بالنسبة للتتويج"

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يذكر أن ليفربول سيلاقي مانشستر سيتي في الجولة المقبلة، حيث سيقوم بطل البريميرليج في الموسمين السابقين بعمل ممر شرفي لبطل الموسم الحالي.