أخبار الانتقالات: ليفربول الأقرب لكوليبالي وفتى الريال مطلوب في ميلان

جريليش أقرب من أي وقتٍ مضى لمانشستر يونايتد
.بحسب إكسبريس فإن جاك جريليش أقرب من أي وقتٍ مضى من الانضمام لمانشستر يونايتد.
صانع ألعاب أستون فيلا مطلوب منذ وقتٍ طويل من الشياطين الحمر، وقد أشارت أنباء في الفترة الأخيرة أنه وجد منزلاً جديدًا في شمال غرب إنجلترا تمهيدًا لانضمامه لأولد ترافورد.
ليفربول يتصدر السباق على كوليبالي
كلوب يحلم بثنائية دفاعية قد تكون الأفضل في التاريخ
يدعي توتوميركاتو أن ليفربول يتقدم على مانشستر سيتي في السباق على ضم مدافع نابولي خاليدو كوليبالي مع بداية سوق الانتقالات.
السنغالي الدولي مطلوب بشدة في ملعب الاتحاد، لكنه قد يظهر في آنفيلد الموسم القادم، حيث يرغب يورجن كلوب في إدراج ديان لوفرين في صفقة مدافع الفريق الجنوبي الإيطالي.
خاص | برشلونة يقرر الاستغناء عن سيتيين
أجواء ضبابية في القلعة الكتالونية
قرر برشلونة الاستغناء عن مدربه كيكي سيتيين بحلول نهاية الموسم الجاري، وذلك بسبب ضعف النتائج والعروض الفنية الهزيلة منذ توليه المهمة.
البلاوجرانا تراجع للمركز الثاني بترتيب الدوري الإسباني الأسبوع الماضي وذلك بعد تعثره أمام سيلتا فيجو، وانتصار ريال مدريد على إسبانيول، لينفرد الملكي بها بفارق نقطتين.
وأكدت عدة مصادر لجول أن مجلس إدارة النادي واللاعبون يتشاركون حالياً الرأي بخصوص وجوب رحيل المدرب السابق لريال بيتيس عن قيادة الفريق.التفاصيل من هنا...
فالفيردي مرشح لقيادة فالنسيا
حرص من ليفربول في سوق الانتقالات
كشفت مصادر لجول أن يورجن كلوب سعيد بفريقه في ليفربول ولن يتسرع في سوق الانتقالات.
ارتبط بطل الدوري الإنجليزي بعددٍ من اللاعبين قبل الميركاتو القادم، لكنه لن يضطر إلى الإنفاق لغير الحاجة.
مانشستر سيتي يتحرك لضم آكي
المدافع الهولندي مطلوب في ملعب الاتحاد
بدأ مانشستر سيتي محادثات بشأن صفقة لضم مدافع بورنموث ناثان آكي، وفقًا لصحيفة ذي أتليتيك.
المدافع الهولندي هو أحد وجوه الفريق الأحمر والأسود منذ عدة سنوات، وينظر له في ملعب الاتحاد على أنه تدعيم جيد للدفاع.
مانشستر سيتي يرى في ماكنيل بديل ساني
وفقًا لـ ESPN، فإن جناح بيرنلي دوايت ماكنيل يحظى باهتمام مانشستر سيتي.
يرى بيب جوارديولا أن اللاعب البالغ من العمر 20 عامًا يمكن أن يكون بديلاً محتملاً لليروي ساني القريب من الرحيل لبايرن ميونخ مع بداية سوق الانتقالات.
سجل مكنيل هدفين في 33 مباراة مع بيرنلي هذا الموسم.
مالديني يرغب في استمرار دوناروما مع ميلان
يرى باولو مالديني أن جيانلويجي دوناروما هو أفضل حارس مرمى في العالم، ويرغب في بقائه مع ميلان.
أثبت دوناروما أنه حارس كبير وهو بعمر الـ16 عامًا في عام 2015، ومنذ ذلك الحين وهو مطلب للعديد من الأندية الأوروبية الكبرى.
ارتبط الإيطالي الدولي بأندية ريال مدريد وباريس سان جيرمان وتشيلسي، وجدير بالذكر أن عقده مع الروسونيري سينتهي في 2021.
خلاف بين الإنتر وبريشيا على سعر تونالي
ريال مدريد يرسل كوبو إلى ميلانو لاكتساب الخبرات
أشارت تقارير في إسبانيا إلى إمكانية مغادرة تاكيفوسا كوبو لريال مايوركا الموسم المقبل بسبب رغبة ريال مدريد في اكتساب اللاعب لمزيد من الخبرات القارية.
الياباني الصغير الذي يلعب على سبيل الإعارة مع مايوركا شارك هذا الموسم في 30 مباراة، وسجل ثلاثة أهداف وصنع مثلها.
وأوضحت "كادينا سير" أن ريال مدريد لا يريد بقاء كوبو مع الفريق المهدد بالهبوط، ويريده أن يلعب في وضعية أكثر تنافسية.
وأضاف التقرير أن أحد كبار المهتمين باللاعب هو ميلان، الفكرة التي تلقى قبولاً من مسؤولي النادي الملكي بسبب إمكانية مشاركة العملاق الإيطالي أوروبياً.
صفقة تبادلية بين الإنتر ومانشستر سيتي
يرغب مانشستر سيتي في تدعيم خط دفاعه الموسم المقبل ووضع ميلان شكرينيار مدافع إنتر على رأس خياراته حسب كالتشيو ميركاتو.
صفقة تبادلية قد تحدث بين الناديين بانتقال سيرجيو أجويرو لصفوف الإنتر والذي رغم بلوغه عامه الـ32 إلا أنه يستطيع التواجد بشكل أساسي في هجوم النيراتزوري مع الرحيل المنتظر للاوتارو مارتينيز
إنتر يعلن اقتراب حكيمي
أكد ماروتا المدير التنفيذي لإنتر مفاوضات النيراتزوري للحصول على خدمات أشرف حكيمي الظهير الأيمن لريال مدريد.
وقال ماروتا في تصريحات لسكاي سبورت: "نحن في مفاوضات متقدمة الآن، أوسيلو قام بعمل رائع وعلينا أن ننهي الأمور الآن. أمامنا عمل منتظر ومتفائلون لإنهاء الصفقة".
هل ينتقل خيمينيز ليوفنتوس؟
علق المكسيكي راؤول خيمينيز مهاجم ولفرهامبتون على الأخبار التي تحدثت عن خروجه من الفريق الصيف المقبل.
وقال خيمينيز في تصريحات تلفزيونية: "في كل يوم أسمع عن عرض جديد من نادٍ مختلف برقم انتقال كبير، إنه أمر يسعدني اهتمام هذه الأندية إن كان حقيقيًا ولكن هناك عملًا مع ولفرهامبتون أنا سعيد بالقيام به حتى الآن".
وارتبط اسم خيمينيز الذي ينتهي تعاقده في 2023 بالانتقال لمانشستر يونايتد ويوفنتوس.
أرتور يوقع العقد مع يوفنتوس
محاولات من يوفنتوس لضم بينامونتي مهاجم إنتر السابق
حسب كورييري ديلو سبورت، فإن يوفنتوس مهتم بالتعاقد مع أندريا بينامونتي مهاجم جنوى.
باتريتشي سيعتمد في خطته على عدم أهمية اللاعب بالنسبة لأنطونيو كونتي المدير الفني لإنتر مع وجود بند إعادة الشراء في عقد اللاعب إلى جانب العلاقة الجيدة مع مينو رايولا وكيل أعمال اللاعب المتوقع رحيله مقابل 18.5 مليون يورو.