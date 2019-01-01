رئيس لجنة الحكام بخليجي 24 يُشيد بدور تقنية الفيديو

تحتضن العاصمة القطرية الدوحة منافسات كأس خليجي 24، حيث وصلت البطولة إلى دور نصف النهائي

أكد طارق أحمد رئيس لجنة الحكام في اتحاد كاس الخليج لكرة القدم ان تجربة تقنية الفيديو " VAR " اثبتت نجاحها في البطولة الخليجية.

وتحتضن العاصمة القطرية الدوحة منافسات كأس خليجي 24، حيث وصلت البطولة إلى دور نصف النهائي، حيث ستجمع المواجهة الأولى بين العراق والبحرين، بينما ستكون المواجهة الثانية أمام قطر والسعودية.

وأضاف طارق أحمد أنه كان أمرًا طبيعيًا أن تصبح من ضمن الشروط والمعايير التي يجب توفرها مستقبلاً لأي بلد يرغب في تنظيم البطولات الخليجية فهي ليست من الكماليات ولكنها من الاساسيات.

وأضاف أن أغلب القرارات التي تم الرجوع فيها إلى الـ " VAR " أثبتت صحتها ووصلنا إلى درجة عالية للغاية من القرارات الصحيحة وقلت الاخطاء بنسبة كبيرة ، وحتى الوقت الذي يتخذه الحكم للرجوع الى الفيديو لمشاهدة اللعبة واتخاذ القرار جاء مناسبًا وليس به إي اطالة بدون داع.

وأشار إلى أن التحكيم يسير بخطى ثابته وكل المنتخبات نالت حقها ولم تتعرض لأي ظلم وهناك حالة رضا على مستوى الحكام في خليجي 24 من الجميع.

قمة خاصة بين السعودية وقطر من أجل التأهل لنهائي خليجي 24

يُذكر أن السعودية تواجه قطر في نهائي مبكر حيث يخوض منتخب السعودية مباراة نصف النهائي، بينما يخوض المنتخب العراقي مباراة نفس الدور أمام المنتخب البحريني.