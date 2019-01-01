قمة خاصة بين السعودية وقطر من أجل التأهل لنهائي خليجي 24

يشهد استاد "الجنوب" المونديالي في الثامنة من مساء اليوم الخميس قمة كروية من العيار الثقيل تجمع المنتخب القطري مع المنتخب السعودي في نصف نهائي بطولة كأس الخليج العربي "خليجي 24"، بحثًا عن بطاقة العبور للمباراة النهائية للمنافسة على اللقب.

ويسعى المنتخب القطري لمواصلة عروضه الرائعة في البطولة فبعد الخسارة أمام العراق 1-2 حقق الفريق الفوز على اليمن 6/صفر وعلى الامارات 4-2 وظهر بصورة ملفتة ليحتل المركز الثاني في المجموعة الأولى خلف المنتخب العراقي ويصعد لمواجهة المنتخب السعودي الذي تصدر مجموعته الثانية برصيد 6 نقاط بعد الخسارة أمام الكويت 1-3 ، والفوز على البحرين 2-0 وعلى عمان 3-1، ليحصد الصدارة فيما تأهل فريق البحرين كوصيف للمجموعة، كما يسعى العنابي لتعزيز تألقه هذا العام (2019)، بعدما حقق لقب كأس آسيا 2019 للمرة الأولى في تاريخه.

ويسعى المنتخب السعودي لإيقاف تفوق المنتخب القطري في الفترة الأخيرة وتحقيق فوز طال انتظاره، حيث تفوق العنابي على الأخضر بالنسخة قبل الماضية في نهائي خليجي 22 التي استضافتها السعودية في 2014، وهي المباراة الأخيرة التي جمعت المنتخبين في بطولات الخليج.

وانتزع حينها المنتخب القطري لقبه الثالث في عقر دار الأخضر بالفوز على أصحاب الأرض 2-1 في المباراة النهائية التي أقيمت وقتها على استاد "الملك فهد" الدولي بالرياض، كما تفوق المنتخب القطري في آخر مواجهة جمعته مع المنتخب السعودي حيث فاز العنابي بهدفين دون رد في مواجهتهما بالدور الأول لبطولة كأس آسيا 2019 التي أقيمت في شهر يناير الماضي بالإمارات.

ويعود تاريخ آخر فوز حققه الأخضر على العنابي في بطولات كأس الخليج إلى خليجي 15 بالسعودية في مطلع عام 2002، بينما التقى الفريقان 6 مرات في بطولات كأس الخليج، انتهت خمسة منها بالتعادل بينما كان الفوز الوحيد من نصيب العنابي وهو الفوز في نهائي خليجي 22 بالسعودية علما بأن الفريقين التقيا بنفس النسخة في الدور الأول وانتهت بالتعادل 1 / 1.

ويدخل المنتخبين المباراة اليوم بنفس الظروف بعد خسارة الفريقين في المباراة الأولى للبطولة وعودتهما بقوة بالفوز في المباراتين المتتاليتين وضمان التأهل لنصف النهائي.

وسوف يعتمد هيرفي رينارد مدرب المنتخب السعودي على نجوم فريق الهلال الذين غابا في المباراة الأولى بالبطولة، قبل أن يعودوا بقوة بتحقيق انتصارين متتاليين.