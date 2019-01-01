رئيس فيورنتينا: نتقبل عقوبة ريبيري ونحلم بإبراهيموفيتش

الجدل مستمر حول مستقبل المهاجم السويدي

أكد روكو كوميسو مالك نادي فيورنتينا، أنه سيتقبل العقوبة الموقعة على لاعبه الفرنسي المخضرم فرانك ريبيري.

كوميسو شعر بحالة من الغضب بعد طرد ريبيري أمام لاتسيو، ولكنه هدأ كثيراُ عقب إيقاف اللاعب 3 مباريات، لاعتدائه على أحد أفراد طاقم الحكام ضد فريق العاصمة.

وقال رئيس الفيولا في تصريحات إذاعية:"نتقبل عقوبة ريبيري وعلينا المضي قدماً ونسيان هذه الواقعة".

وأضاف:"أشعر بالأسف الشديد له لأن هذه الأزمة حدثت وهو واحداً من أفضل اللاعبين في الدوري الإيطالي".

زيدان مكذبًا الشائعات حول بيل: لا يريد الرحيل وهذا أفضل للجميع

مساعد كلوب يطمئن جماهير ليفربول على إصابة صلاح وفان دايك قبل مواجهة آرسنال

وأما عن إمكانية التعاقد مع زلاتان إبراهيموفيتش وساندرو تونالي:"ضم أي منهما يعتبر حلماً لنا ولكن لا أعلم حتى الآن".

يذكر أن الوجهة القادمة لإبرا تعتبر من أبرز الموضوعات بالصحف الإيطالية مؤخراً، وسط تلميحات من اللاعب نفسه بالانتقال للدوري الإسباني.