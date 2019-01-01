زيدان مكذبًا الشائعات حول بيل: لا يريد الرحيل وهذا أفضل للجميع

زيدان يتفاعل سريعًا مع الشائعات المتداولة

تعمد المدير الفني لريال مدريد زين الدين زيدان، نسف كل ما أثير حول مستقبل الويلزي جاريث بيل في الساعات الـ24 الأخيرة، عن اقترابه من مغادرة "سانتياجو بيرنابيو".

وقال في حديثه مع الصحفيين على هامش مواجهة ليجانيس في الليجا "علاقتي جيدة ببيل، وعندما لا يكون متاحًا فمن المؤكد هناك أسباب لذلك".

وواصل نفي التقارير التي تزعم أن علاقته بنجم توتنهام السابق قد وصلت لطريق مسدود "لقد غادر لأسباب شخصية، وقد حصل على إذن من النادي بالسفر، وفي هذه اللحظة ليس متاحًا".

وأكد "لم يتحدث عن المغادرة، ولم يناقشني في ذلك لأنه سافر مباشرة بعد حصوله على إذن من النادي، وبطبيعة الحال، لا يحق لي التحدث عن حياته الشخصية، لكنه سيعود بعد ظهر اليوم إلى مدريد".

وعن الشائعات التي تتحدث عن جلوسه مع مسؤولين في لندن لترتيب خروجه من الريال في فصل الشتاء، قال "لا أعرف كان مع من، لكن ما أعرفه أن استمراره يبقى الخيار الأفضل للجميع، ورحيله لن يساعد أحد، من الواضح أن الإعلام يحاول أن يجعلني ضده والعكس، لكن في الحقيقة هو من أهم لاعبينا".

وفي رده على سؤال حول سبب طلب بيل عدم نشر بيانات حول طبيعة إصابته، قال "لا أعرف إذا كان يشعر بالخجل من ذلك، لكنه الوحيد الذي يستطيع الإجابة على السؤال، وعمومًا لكل شخص الحق في نشر بيان حول إصابته أو لا".

هذا هو جول



هذه هي كرة القدم pic.twitter.com/hE1EeSVm54 — جول العربي - Goal (@GoalAR) October 11, 2019

وفي ختام المؤتمر الذي أجابه فيه على 3 أسئلة حول بيل من أصل 5، قال "هل تلقى بيل عرضًا للرحيل في يناير؟ لا أعتقد".