فلامنجو يكشف قيمة صفقة جابيجول مع إنتر

البرازيلي بين البقاء في البرازيل والعودة لأوروبا

كشف نائب رئيس فلامنجو عن قيمة صفقة شراء جابرييل باربوسا "جابيجول" مع إنتر بالفترة المقبلة، بعد المفاوضات بين الناديين والتألق الكبير للاعب.

وتنتهي إعارة جابيجول مع بطل كوبا ليبرتادوريس بنهاية الشهر الجاري، ولكن المؤشرات تشير لعدم وجود عزم من إنتر على إعادته من جديد.

وقال ماركوس دياز مع "O DIA": "وكيل اللاعب سيصل في الأسابيع المقبلة للحديث، سنرى إذا كان يمكن حسم الأمر قبل مونديال قطر أم لا".

وأكمل: "نريد ربطه بعقد لأربعة أعوام بسبب عمره والقيمة التي سندفعها من أجله، سندفع مبلغ بين 12 و22 مليون يورو؟ نعم، شيء في المنتصف".

وختم: "المفاوضات في مرحلة متقدمة بين كل الأطراف، نشعر بالهدوء ولا حاجة للتسرع لحسم الأمور في الوقت الراهن".

إنتر يكشف عن إصابة جاليارديني ويؤكد غيابه أمام روما

وأكد إنتر على لسان مدير القطاع الرياضي بيبي ماروتا أن جابيجول لا يدخل في حساباته، الأمر الذي عنونه أيضاً المدرب أنطونيو كونتي.

ويلعب إنتر مساء الجمعة المقبلة أمام روما لحساب الجولة الخامسة عشر من منافسات الدوري الإيطالي.