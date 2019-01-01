إنتر يكشف عن إصابة جاليارديني ويؤكد غيابه أمام روما

متوسط ميدان إنتر تعرض لإصابة قوية في مباراة سبال الأخيرة

أوضح نادي إنتر، طبيعة إصابة لاعبه روبيرتو جاليارديني، مشيراً إلى خروجه اللاعب من قائمة الفريق لمواجهة روما.

وتعرض جاليارديني إلى إصابة في مباراة الفريق يوم الأحد الماضي، أمام سبال والتي فاز فيها النيراتزوري بهدفين لهدف.

وكشف متصدر الدوري الإيطالي، في بيان له اليوم عن إصابة لاعبه صاحب الـ 25 عاماً، بإصابة في أوتار القدم اليمنى.

ووفقاً للبيان الذي نشره النادي، فإن جاليارديني سيغيب عن مباراة روما القادمة، وسيخضع لفحوصات الأسبوع المقبل لإعادة تقييم حالته.

وبهذا تتزايد معاناة إنتر في الفترة الحالية، بعد إصابة ثنائي خط الوسط سينسي، وباريلا.

ومن المنتظر أن يلعب إنتر أمام روما، مساء الجمعة القادم في افتتاح الجولة الـ 15 من بطولة الدوري.

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وانضم جاليارديني إلى صفوف النيراتزوري في صيف 2017 قادماً من أتلانتنا، ليشارك مع فريقه في 70 مباراة بمختلف المسابقات، منهم 12 هذا الموسم.

جدير بالذكر أن إنتر يتصدر جدول الدوري الإيطالي برصيد 37 نقطة، وبفارق نقطة وحيدة عن يوفنتوس صاحب المركز الثاني.