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رئيس طرابزون ينفي محاولة ليفربول لضم "ميسي التركي"

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أنباء تم تداولها مؤخراً حول رغبة الريدز في التعاقد مع اللاعب بعد مستواه المميز في الدوري التركي هذا الموسم

بقلم    علي سمير      تابعوه على تويتر

نفى أحمد أجاوجلو رئيس نادي طرابزون سبور التركي، قيام ليفربول بمحاولة التعاقد مع عبد القادر عمر لاعب الفريق.

عبد القادر يقدم مستويات مميزة مع طرابزون هذا الموسم، حيث أطلق عليه البعض لقب "ميسي التركي".

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العديد من التقارير الصحفية أكدت اهتمام ليفربول ومانشستر سيتي وأرسنال بضم اللاعب، مع فوز الريدز بسباق الحصول على خدماته.

وقال رئيس طرابزون في تصريحات لشبكة "بي إن سبورتس":"إذا جاءت لنا عروضاً من أندية متوسطة أو ضعيفة في أوروبا فالأمر لا يستحق التفكير فيه".

وأضاف:"لاعبينا يستحقون الانضمام لفرق على أعلى مستوى".

وتابع:"لا توجد هناك أي عروض من ليفربول ولكن من بعض الفرق الأخرى".

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وكان اللاعب نفسه قد أكد في وقت سابق، على تحمسه للعب في الدوري الإنجليزي، تاركاً القرار للنادي التركي.

ونجح عمر في تسجيل هدفين وصناعة أربعة في 17 مباراة لعبها مع طرابزون هذا الموسم حتى الآن.

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