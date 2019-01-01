رئيس سموحة: طلبنا رسميًا هذا اللاعب من الأهلي

هل يُوافق النادي الأحمر؟

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

كشف فرج عامر رئيس سموحة عن طلبه التعاقد مع إسلام محارب من الأهلي هذا الصيف.

وكتب الرئيس عبر حسابه الرسمي على تويتر "سموحة يتقدم بطلب رسمي للأهلي من أجل استعارة أو شراء إسلام محارب".

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وكان محارب وهو أحد خريجي قطاع الشباب بالأهلي قد ارتدى القميص الأحمر عام 2017 قادمًا من سموحة، لكنه لم يستطع فرض نفسه على التشكيل الأساسي للفريق خلال تلك الفترة.

وخرج اللاعب من حسابات المدرب مارتين لاسارتي هذا الموسم، إذ لم يلعب سوى 12 مباراة لم يُسجل خلالها أي هدف.

وقد كلف صاحب الـ27 عامًا النادي الأهلي ما يزيد عن 12 مليون جنيه عند ضمه من سموحة.