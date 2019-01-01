الأهلي يدعم معلول بعد استبعاده من منتخب تونس

خبر صادم للدولي التونسي

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

أبدى النادي الأهلي دعمه الكامل للاعبه علي معلول بعد قرار استبعاده من قائمة تونس المشاركة في كأس أمم أفريقيا.

وكان المدرب آلان جيريس قد اتخذ قرارًا صادمًا باستبعاد الظهير الأيسر صاحب الأداء الممتاز مع الأهلي خلال المواسم الأخيرة من قائمة نسور قرطاج التي تستعد لخوض غمار البطولة القارية في مصر هذا الشهر.

عبد المنصف: انقلاب عسكري منع انضمامي للأهلي

وأثار القرار استياء الشارع الرياضي التونسي وصدم الجمهور المصري خاصة الأهلاوي.

وقد نشر الحساب الرسمي للنادي القاهري على تويتر تغريدة وصف فيها معلول بأنه الأفضل دائمًا، بهدف دعمه ومساندته بعد هذا القرار المفاجئ.

يُذكر أن معلول انضم لمحترفي الأهلي "وليد آزارو وجونيو أجايي" في قائمة الغائبين عن أمم أفريقيا، فيما انضم الأجنبي الثالث جيرالدو لمنتخب أنجولا.