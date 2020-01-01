رئيس سانتوس يكشف مفاوضات يوفنتوس لضم كايو

إنتر أيضًا مهتم..

ادّعى خوسيه كارلوس بيريس، رئيس سانتوس، أن يوفنتوس يتفاوض معه من أجل التعاقد مع مهاجمه كايو خورخي خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبلة، كما أكد على أن فيروس كورونا لم يؤثر على الميركاتو بالسلب تمامًا.

كايو هو واحد من أبرز المهاجمين الشباب في أمريكا الجنوبية في الفترة الراهنة، ولديه شرط جزائي بقيمة 75 مليون يورو، ووفقًا لمصادر جول، فإن اليوفي يُراقبه منذ مدة وهو ما أكده بيريس في تصريحاته الأخيرة.

بيريس قال "السوق لم تتوقف ولو لثانية، أتلقى المكالمات بشكل طبيعي، كرة القدم توقفت بسبب كورونا ولكن المفاوضات لا تزال جارية.".

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كما أضاف "ليس سرًا أن هناك اهتمام بكايو من مختلف الأندية، ولكن إذا لم يصل لنا العرض المناسب في الوقت الذي نحدده، فإننا سنحتفظ به حتى نهاية الموسم بشكل طبيعي.".

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"يوفنتوس سأل عنه ولكنه لم يقدم عرضًا رسميًا، أخبرتهم أن الشرط الجزائي يبلغ 75 مليون يورو ولكننا على استعداد للتفاوض، كُنّا نناقش 30 مليون يورو ولكن ليس فقط مع اليوفي."

"هناك اهتمام من فريقين إيطاليين آخرين به وكذلك أحد الفرق الفرنسية، ومع ذلك لا يمكنني أن أكشف عن اسمهم، فلا توجد أنباء في الصحافة مثل التي عن يوفنتوس."

في الوقت نفسه، فقد كشف بيريس عن اهتمام إنتر بضم يفرسون سوتيلدو من سانتوس، ولكن المفاوضات تبدو صعبة بسبب القيمة المادية العالية التي يطلبها النادي البرازيلي.

الرئيس أتم بقوله "سألني إنتر عبر مديره الرياضي بييرو عن ستويلدو، ولكنه توقف عندما طلبت 35 مليون يورو لإتمام الصفقة. ستويلدو لديه عروض كثيرة من كل فرق الدوري البرازيلي وفرق في إسبانيا وإيفرتون أيضًا.".

يذكر أن الدوري الإيطالي متوقف في الفترة الراهنة وحتى أجل غير مسمى بسبب كورونا، ويتوقع أن يعود في الفترة بين مايو ويونيو المقبلين دون الكشف عن الموعد النهائي بعد.