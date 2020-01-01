والدة رونالدو تغادر المستشفى وتشكر الداعمين

والدة رونالدو بصحة جيدة.. الآن تعود إلى المنزل

غادرت والدة أسطورة كرة القدم كريستيانو رونالدو المستشفى واتجهت إلى بيتها، وذلك بعدما تعافت تمامًا من أثار الجلطة الدماغية التي تعرضت لها.

وكانت الوعكة الصحية التي مرت بها سببًا في عودة كريستيانو رونالدو إلى جزيرة ماديرا وقطع تدريباته مع يوفنتوس، قبل أن يتوقف النشاط في إيطاليا بسبب فيروس كورونا.

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وحول ذلك، وبعد حوالي أسبوعين في المستشفى طالب فيهما رونالدو ببعض الخصوصية بشأن الحالة الصحية لوالدته وبشأن الموقف العائلي، عادت السيدة إلى منزلها.

وعلق رونالدو حينها عبر حسابه الشخصي على إنستجرام قائلًا: "أنا وعائلتي نود أن نشكر الفريق الطبي الذي يعتني بها، ويرجى التكرم بتزويدنا ببعض الخصوصية في هذا الوقت"

وعلقت والدة رونالدو بعد الخروج من المستشفى قائلة: "أنا محظوظة لأنني حصلت على فرصة للحصول على هذه المشاعر والحب من عائلتي وجعلهم قريبين مني"

وأضافت: "شكرا للجميع على دعمهم ومحبتهم. لقد كانت أيامًا صعبة، لكنها تشبه أيام النضال والنصر. الآن أنا في المنزل محاطة بحب عائلتي"

وتابعت: "سأبقى هنا كما أحب، ولكن دائما عليّ أن أعتني بنفسي أولاً. كل شيء سيصبح على مايرام، ظننت أنني لن أعود لكنني عدت براحة وهدوء وسلام في قلبي"

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يذكر أن كريستيانو رونالدو يتواجد رفقة صديقته جورجينا وأولاده رفقة باقي أفراد عائلته في جزيرة ماديرا مسقط رأسه، بعيدًا عن حالة تفشي وباء كورونا في إيطاليا.