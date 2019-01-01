رئيس ريال مدريد يكشف: حاولنا ضم ليفاندوفسكي لسنوات

تعرف على تصريحات فلورنتينو بيريز حول محاولات التعاقد مع ليفاندوفسكي

مصعب صلاح | فيس بوك | تويتر

أكد فلورنتينو بيريز، رئيس نادي ريال مدريد الإسباني، محاولة فريقه التعاقد مع روبرت ليفاندوفسكي من بايرن ميونخ في أكثر من مناسبة ولكن البافاري رفض بيع اللاعب.

بيريز كشف من قبل عن رغبته في ضم نيمار دا سيلفا من باريس سان جيرمان وبول بوجبا من مانشستر يونايتد.

وقال رئيس الملكي في تصريحات صحفية: "حاولنا ضم ليفاندوفسكي في أكثر من مناسبة طوال السنوات الماضية ولكن بايرن ميونخ رفض تمامًا التخلي عنه".

وأوضح: "لا يوجد شرط جزائي في عقده ولا نستطيع فعل أي شيء لإجبار الفريق الألماني على البيع. أحيانًا هناك بعض اللاعبين غير المسموح ببيعهم".

رئيس ريال مدريد أشار إلى إعجابه بكيليان مبابي، لاعب باريس سان جيرمان، مؤكدًا أنّ الفريق الفرنسي لن يوافق أبدًا على بيعه.

وحول ما قدمه الفريق الملكي الموسم الماضي، صرّح صاحب الـ 72 عامًا: "لدينا 8 مرشحين للكرة الذهبية وفريق بقيمة مالية تصل إلى 1.2 مليار يورو. لم نعاني من خطأ فردي الموسم الماضي ولكن الأزمة في عقلية الجميع".

واختتم: "وقعنا مع عدد من الصفقات البارزة أبرزها إيدين هازارد ونحن على أتم استعداد للموسم الحالي".

جدير بالذكر أنّ ريال مدريد انتصر في مباراة وتعادل مرتين بافتتاح الدوري الإسباني للموسم الجاري ليحقق 5 نقاط فقط.