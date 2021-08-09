رئيس ريال مدريد أفشل تمديد عقد ميسي بمباركة إدارة برشلونة!

كواليس خروج ليونيل ميسي من برشلونة.

ستستمر أخبار وكواليس خروج الأرجنتيني ليونيل ميسي عن برشلونة.

آخر هذه الأخبار كانت عن تسبب رئيس ريال مدريد في عدم تجديد عقد ميسي مع فريقه.

كيف أفشل رئيس ريال مدريد خطة تجديد عقد ميسي؟

ساهم رئيس ريال مدريد، فلورينتينو بيريز، في عدم التجديد لميسي مع برشلونة؛ الغريب أن الأمر تم بموافقة إدارة برشلونة.

بحسب "abc" الإسبانية فإن جوان لابورتا، رئيس برشلونة، كان سيوافق على عرض شركة CVC مع الليجا، وما سيجنيه الفريق كان سمكنه من تمديد عقد ميسي.

لكن بيريز تواصل مع المدير التنفيذي لبرشلونة، فيران ريفيرتر، ونصحه بعدم قبول العرض وتبني موقف موحد بين الناديين.

فيران بدوره أقنع لابورتا برفض المشروع ما عجل برحيل ميسي.

كيف انتهت قصة ميسي مع برشلونة؟

رحل ميسي عن برشلونة وهو هداف الفريق التاريخي.

قائد الأرجنتين كان قريبًا من تجديد تعاقده بل لم يشك اللاعب في رحيله كما قال بنفسه.

لكن ميسي رحل عن برشلونة الذي أعلن ذلك مساء الخميس الماضي بسبب فشل النادي في قيد اللاعب نظرًا للأزمة المالية التي يعاني منها النادي الكتالوني.

ما قصة عقد CVC مع الليجا؟

قبل أسبوع أعلنت رابطة الليجا عن عقد سيربطها بشركة استثمارات ستضخ ما يقرب من 3 مليارات يورو في البطولة وسيحصل كل نادٍ على حصة منها.

العقد قيل وقتها أنه طوق النجاة لبرشلونة لتمديد عقد ميسي، لكن ريال مدريد وبرشلونة يقفان في وجه الصفقة لأنها ستكبل الأندية ماليًا لمدة 40 سنة كما يرون.

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