رئيس بروسيا دورتموند: أتمنى انضمام ساني لبايرن ميونخ

فاتسكه يدعم بايرن ميونخ لضم ساني من مانشستر سيتي

أكد رئيس بروسيا دورتموند، هانز خواكيم فاتسكه، رغبته في انضمام ليروي ساني، لاعب مانشستر سيتي، إلى صفوف بايرن ميونخ.

أولي هونيس، رئيس بايرن ميونخ، أكد تقدمه بعرض للتعاقد مع ساني مقابل 80 مليون يورو.

وقال فاتسكه في تصريحات لصحيفة "بيلد" الألمانية: "أعتقد أن انضمام ساني إلى بايرن ميونخ سيكون أمرًا عظيمًا لأنّه سيساهم في زيادة المتابعين للبطولة".

وتابع: "أود تهنئة بايرن ميونخ على الفوز بالدوري، لقد رغبنا في تحقيق اللقب ولكن هم مثل قمة إيفرست من الصعب تخطيها".

رئيس أسود الفيستفال أكد أن فريقه سوف يستمر في القتال لأجل الفوز بالدوري الألماني في المواسم المقبل بعد غياب دام 7 سنوات كاملة.

حتى كلوب نفسه لم يتوقع أن يفوز ليفربول على برشلونة😯



ماني: قبل المباراة، لم أرى المدرب هكذا من قبل، لقد كان يحمسنا بشكل كبير.. إنه استثنائي ويجعلك تريد أن تقاتل من أجله وتقدم كل ما لديك في الملعب.🗣️ pic.twitter.com/9EBw1yIPNA — جول العربي - Goal (@GoalAR) May 26, 2019

وأردف: "جادون سانشو لن يستمر في دورتموند لعشر سنوات ولكنني اتفقنا على استمراره للموسم المقبل ولن يرحل في الصيف".

واختتم: "لم نتحدث مع يوفنتوس حول ضم ماريو ماندزوكيتش، إنّه لاعب حالي في تورينو وأعلم أن لديه طموحات عالية ويرغب دائمًا في اللعب".

جدير بالذكر أنّ التقارير الصحفية ربطت ماندزوكيتش ببروسيا دورتموند خاصة بعد رحيل ماسيلميانو أليجري من رئاسة النادي.