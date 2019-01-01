ماندجوكيتش على رادار دورتموند

بوروسيا دورتموند يستهدق نجم يوفنتوس ماريو ماندجوكيتش

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

قالت مصادر صحفية ألمانية إن نجم يوفنتوس الدولي الكرواتي ماريو ماندجوكيتش بات على رادار بوروسيا دورتموند في الآونة الأخيرة.

وكان ماندجوكيتش قد أخذ دورًا كبيرًا مع المدرب ماسيميليانو أليجري الذي لعب به في أكثر من مركز غير مركزه الأساسي وهو المهاجم الصريح.

— جول العربي - Goal (@GoalAR) ٢٤ مايو ٢٠١٩

ومع تواجد رونالدو في مركز المهاجم الصريح، يبدو أن مستقبل ماندجوكيتش مع يوفنتوس غير مضمون مع رحيل ماسيمليانو أليجري بنهاية الموسم الحالي.

وحول ذلك، قالت صحيفة بيلد الألمانية الموثوقة إن إدارة بوروسيا دورتموند استفسرت عن وضع ماندجوكيتش الحالي وإمكانية التعاقد معه.

وتنتظر إدارة دورتموند رد يوفنتوس من أجل أن تبدأ مفاوضاتها مع النجم الدولي الكرواتي الذي لا يبدو معارضًا للفكرة بشكل مبدأي.

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يذكر أن ماريو ماندجوكيتش قد لعب كجناح أيسر مع ماسيمليانو أليجري وأدى أدوارًا مميزة تكتيكيًا معه في هذا المركز طيلة الموسمين الماضيين.