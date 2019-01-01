رئيس برشلونة يستبعد حدوث أزمة سياسية في ودية قرطاجنة

يرى أنها لن تخرج عن سياقها كمبارة ودية خيرية

راهن رئيس برشلونة جوسيب ماريا بارتوميو، على خروج ودية قرطاجنة كما هو مُخطط لها، كمباراة خيرية سيذهب عائدها للأشخاص المتضررين من السيول التي ضربت منطقة مرسية في جنوب إسبانيا مؤخرًا.

ويزعم البعض أن فريق برشلونة، سيواجه عاصفة من صافرات الاستهجان من قبل مشجعي قرطاجنة، على خلفية تجدد الاشتباكات في الإقليم المتمرد، في أعقاب تأييد سجن تسعة من زعماء المعارضة لفترة تزيد عن 10 سنوات.

واتفق بارتوميو مع نظيره في المدينة الجنوبية فرانشيسكو بيلمونتي على إقامة مباراة ودية مساء اليوم الأربعاء، كنوع من أنواع التضامن مع المتضررين في الكارثة الطبيعية الأخيرة.

وقبل المباراة قال رئيس البلو جرانا "هدفنا التعاون والمساعدة من خلال هذه المباراة وتقديم عرض جيد يساعد كل أهالي مرسية".

وأضاف "نريدهم أن يروا أننا بالقرب منهم وأننا نشعر بما حدث لهم، وهذا ما يفعله نادي برشلونة دائمًا، أن يكون داعمًا للجميع وليس لدي أدنى شك أنها لن تخرج عن سياقها، كمباراة خيرية وكل فريق سيبذل قصارى جهده لتكريم ومساعدة من عانوا مؤخرًا، ونأمل أن تصل رسالتنا".

وعن مزاعم البعض بأن الجماهير ستطلق الصيحات في ملعب "كارتاجونوفا"، قال "أتوقع أن تكون أجواء رياضية خيرية لأننا جئنا لمساعدة الناس وإخبارهم بأننا معهم وندعمهم".

هل تٌفضل المدرسة القديمة من اللاعبين أم لاعبي المدرسة الحديثة من كرة القدم؟ 👀 pic.twitter.com/m5KvWMLk9S — جول العربي - Goal (@GoalAR) November 13, 2019

أما رئيس النادي الناشط في دوري القسم الرابع، فقال "أشكر برشلونة على استجابته ولطفه معنا لتقديم هذه المبادرة التي تعززه كثيرًا كمؤسسة".