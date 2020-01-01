رئيس برشلونة: لن نضم مهاجم مؤقت ونثق في كيكي سيتين

بارتوميو يرد على جميع التساؤلات..

اعترف جوسيب ماريا بارتوميو رئيس نادي برشلونة الإسباني، بالتفكير في استقطاب مهاجم خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، لتعويض الغياب الطويل للويس سواريز، مهاجم البارسا.

وارتبط برشلونة بعديد المهاجمين خلال الفترة الأخيرة وعلى رأسهم رودريجو مورينو، مهاجم فالنسيا، بالإضافة إلى بيير أوباميانج ولاوتارو مارتينيز، نجمي أرسنال وإنتر ميلان على الترتيب.

وقال بارتوميو، في تصريحات لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية: "التعاقد مع مهاجم في يناير الحالي؟ حسنا، إنها مسألة مطروحة على طاولتنا، نستمر في العمل، ولدينا ما يكفي من الوقت والهدوء، للقيام بشيء إذا لزم الأمر.

وبسؤاله حول التعاقد مع رودريجو مورينو، أجاب: "لن أقدم أسماء، برشلونة ليديه دائمًا إمكانياته وموارده ، لكنه أمر يخص المختصيين الفنيين، سوف نرى ولكن لن أذكر أسماء محددة".

وأضاف: "إذا اخترنا مهاجم الان في الشتاء، فلن يكون لبضعة أشهر، نحن نريد أن يستمر معنا لفترة طويلة".

برشلونة يجد بديل رودريجو بعد فشل الصفقة

وعن التعاقد مع نيمار دا سيلفا نجم باريس سان جيرمان، في الصيف المقبل، أوضح: "هذا السؤال المتكرر منذ الصيف الماضي، ولكني قلت بالفعل، أننا لن نناقش هذه المسألة في الوقت الحالي، نحن ندرك تمامًا ما يمكنه القيام به خلال شهر يناير".

وأردف: "إذا كان هناك حديث عن الموسم المقبل، فلا يمكنني الكشف عنه، نحن دائمًا منفتحون على كل شيء".

وتابع: "قدوم نيمار سيتعارض صفقة لاوتارو مارتينيز؟ أفضل عدم الحديث عن لاعبي الفرق أخرى. واحد في إيطاليا والآخر في فرنسا، هما لاعبان رائعان ومن نجوم كرة القدم، ولديهما أسلوب مميز، ولكن الحديث عن الموسم المقبل سابق لأوانه".

وأبدى بارتوميو، شعوره بالتفاؤل حول تجديد عقد ليونيل ميسي، أيقونة النادي الكتالوني والذي ينتهي عقده في صيف 2021.

رئيس برشلونة أكد: "لديه عقد حتى عام 2021، هدفنا هو أن يعتزل في البارسا، وبالتالي يجب تجديد عقده، لديه الكثير من كرة القدم التي سنستمتع بها، يجب أن نجدد له ليظل دائمًا في برشلونة، إلى الوقت الذي يريده هو".

وواصل: "ليس لدي أي قلق بشأن ميسي، لقد قال إن برشلونة فريق حياته، وإنه سيعتزل هنا، سيقرر متى يريد إنهاء مسيرته الكروية، وستكون هنا".

واستطرد: "التجديد للويس سواريز؟ أنه موضوع غير مطروح على طاولتنا في الوقت الحالي، لم نتحدث معه أو مع وكيل أعماله، إذا أتيحت الفرصة سوف نتحدث، ولكننا قلقون بشأن تعافيه حاليًا".

ونوه: "سواريز يمكنه اللعب في عمر الـ34 عامً، ولكن من المؤسف أن يُصاب بهذه المرحلة من الموسم، هناك لاعبون يمكن تعويضه من الفريق الاول او الرديف، او يمكننا التعاقد مع مهاجم في هذا السوق الشتوي".

وانتقل بارتوميو، للحديث عن روح الفريق المعنوية بعد الخسارة أمام فالنسيا بهدفين دون رد، في الجولة الأخيرة بالدوري الإسباني.

وأفاد: "لا تزال الروح المعنوية عالية، وننتظر المباراة المقبلة، لقد قلنا بالفعل إننا في ديناميكية مختلفة، نحاول إجراء تغييرات معينة، ولدينا ثقة مطلقة بكيكي سيتين، أمامنا مباريات كثيرة في الليجا، سيكون الدوري مثيرًا جدًا".

وأتم: "كيكي سيتين مدرب نحبه، ونحب فلسفته في اللعب وطريقة تفكيره، نحن نعلم أن الأمور لا تكون سهلة لأي مدرب جديد، كان أمامه عدد قليل من المباريات والحصص التدريبية، ولكن سرعان ما سنرى تغييرات إيجابية".