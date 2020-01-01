برشلونة يجد بديل رودريجو بعد فشل الصفقة

بعد فشل صفقة رودريجو برشلونة وجد البديل

أشارت تقارير صحفية، إلى فشل مفاوضات برشلونة، مع فالنسيا، للتعاقد مع اللاعب رودريجو مورينو.

واقترب الفريق الكتالوني، من التعاقد مع مهاجم فالنسيا لتعويض إصابة لويس سواريز والتي ستمتد لنهاية الموسم.

ووفقاً لصحيفة سبورت الإسبانية فإن برشلونة، لم يوافق على الشروط النهائية لفالنسيا، والتي اشترطت فيها إدارة الخفافيش أن يكون بند الشراء إلزامي في عقد اللاعب.

وتحاول إدارة برشلونة منذ يومين، أن تنهي صفقة اللاعب صاحب الـ 28 عاماً وتصل إلى صيغة اتفاق مع فالنسيا، ولكن يبدو أن جهودها فشلت.

ومن المنتظر أن تبدأ إدارة برشلونة، رحلة البحث عن مهاجم جديد بديلاً لسواريز قبل نهاية سوق الانتقالات يوم الجمعة القادم.

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ومن المتوقع أن يصل وكيل اللاعب صاحب الـ 31، إلى برشلونة خلال الساعات القادمة للاتفاق على كافة التفاصيل.

جدير بالذكر أن تاديتش هذا الموسم، لعب مع أياكس 33 مباراة حتى الآن في كافة المسابقات نجح خلالها في تسجيل 12 هدفاً وصناعة 21 آخرين.