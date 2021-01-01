رئيس برشلونة المؤقت يرد على اتهامه بتسريب عقد ميسي

توسكيتس على رأس المتهمين مع بارتوميو

أكد كارليس توسكيتس الرئيس المؤقت لنادي برشلونة الإسباني، أنه ينوي فتح التحقيق في قضية تسريب تفاصيل عقد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي.

صحيفة "إل موندو" الإسبانية، قامت بتفجير مفاجأة بداية شهر فبراير الجاري، بعدما سربت بعد التفاصيل المالية الخطيرة في عقد أسطورة النادي.

الاتهامات طالت الجميع وعلى رأسهم توسكيتس، ليخرج بنفسه للرد على ذلك في تصريحات لشبكة "btv Sports".

وقال الرئيس المؤقت لبرشلونة:"لم يقم أحد في إدارة النادي بتسريب عقد ميسي أبدًا".

وأضاف:"لم يسأل أي شخص في الإدارة عن التفاصيل الخاصة بعقده، سواء الآن أو في أي وقت مضى، وقمنا بفتح التحقيقات لمعرفة إذا كان التسريب من داخل النادي أو خارجه".

وكانت صحيفة "إل موندو" قد اتهمت عقد ميسي الذي وصفته بـ"الفرعوني، بإفساد الحالة المالية للنادي الكتالوني، بعدما حصل على ما يزيد عن 555 مليون يورو.

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وكانت بعض التقارير أشارت إلى رغبة ميسي باتخاذ الإجراءات القانونية ضد المشتبه فيهم بتسريب العقد، وعلى رأسهم توسكيتس وجوسيب بارتوميو الرئيس المستقيل من برشلونة.