رئيس برشلونة السابق يعلن فشل خطط ميسي من أجل الرحيل

ميسي لا يمكنه الرحيل رغمًا عن إدارة برشلونة إلا من خلال الشرط الجزائي

يبدو أن ليونيل ميسي لن يستطيع الرحيل عن صفوف برشلونة هذا الصيف حتى لو أراد ذلك مع تصعيده للأمور مع إدارة النادي الكتالوني.

ويمتلك الدولي الأرجنتيني شرطًا جزائيًا تبلغ قيمته 700 مليون يورو، ويمكنه المغادرة مجانًا الصيف المقبل بنهاية عقده، وسط ترقب العديد من الأندية حول العالم.

ويمتلك في نفس الوقت بندًا عفي عقده يمكنه من الرحيل وفسخ العقد من طرف واحد بنهاية هذا الموسم، وتحديدًا في الثلاثين من يونيو الماضي كموعد أقصى، وهو ما سبب الأزمة التي تحدث عنها رئيس برشلونة السابق.

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وفي هذا السياق، قال خوان جاسبارت الرئيس السابق لنادي برشلونة إن القانون سيمنع ميسي من المغادرة، وأنه سيكون مجبرًا على البقاء مع برشلونة حتى نهاية عقده صيف العام المقبل.

وأضاف: "لقد قرأت عقد ميسي والأمور واضحة، البند الذي يحاول استخدامه انتهت صلاحيته في الثلاثين من يونيو الماضي ولا يمكن تغيير ذلك"

وتابع: "وبناء على ذلك فإن ميسي سيكمل عقده مع برشلونة وسيستمر كلاعب في صفوف الفريق في الموسم المقبل في حال لم يقم أي نادٍ بدفع الشرط الجزائي من أجل فسخ العقد هذا الصيف"

وأردف: "على برشلونة ألا يقبل بأي عرض من أجل ميسي، أعلم أن اللاعب الأرجنتيني يتعرض لضغوط من أجل الرحيل عن صفوف الفريق، ولكن إذا كنت رئيسًا لبرشلونة، فلن أتفاوض على يورو واحد من قيمة الشرط الجزائي"

ويبدو أن جوسيب ماريا بارتوميو رئيس نادي برشلونة قرر الاستسلام مبكرًا في حربه مع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي الذي قرر الرحيل عن صفوف الفريق وقلب الأمور رأسًا على عقب.

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يذكر أن رحيل ميسي عن برشلونة والفاكس الذي أرسله قد أشعل الأجواء في كتالونيا وقلب الأمور على الجميع، في مشهد كان من المتوقع أن يصاحب أخبار رحيل الهداف التاريخي للنادي عنه.