رئيس الهلال: الاتحاد السكندري صاحب تاريخ وجمهوره يصعب الإياب

الزعيم السعودي وضع قدمًا في نصف نهائي كأس زايد بثلاثية إدواردو وجوميز

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

يرى محمد بن فيصل؛ رئيس الهلال السعودي، أنه على فريقه أن يدخل لقاء الإياب أمام الاتحاد السكندري بكل جدية، وضرورة وضع في الحسبان الحضور الجماهيري الكبير لزعيم الثغر.

الزعيم السعودي حقق بالأمس الفوز أمام الاتحاد بثلاثية نظيفة، في ذهاب ربع نهائي كأس زايد للأندية الأبطال.

حلمي طولان: الهلال فريق ثقيل وهذا ما حول مجرى المباراة لصالحه

وقال بن فيصل، في تصريحاته لقناة "أون سبورت": "حتى الآن خضنا شوط واحد، الصعود لم يحسم بعد، الاتحاد السكندري فريق كبير وله تاريخ وحاضر ووصل بجهده إلى هذا الدور، الهلال وفق في الذهاب، وقدم الفريقان مباراة تليق بهم".

وأضاف: "الإياب سيكون صعبًا للغاية بمصر، جمهور الاتحاد السكندري قوي وعظيم ومعروف بصعوبته، لكن نتمنى أن يكون التوفيق حليفنا بالمباراة".

يذكر أن لقاء الإياب من المقرر أن يقام في 25 من فبراير الجاري، على ملعب برج العرب بالإسكندرية، لحسم المتأهل إلى نصف النهائي.