حلمي طولان: الهلال فريق ثقيل وهذا ما حول مجرى المباراة لصالحه

المدير الفني للاتحاد السكندري يرى أن فريقه كان بإمكانه أن يقدم مباراة أفضل

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

أثنى حلمي طولان؛ المدير الفني للاتحاد السكندري المصري، على الهلال السعودي، مؤكدًا أن مواجهته ليست سهلة على الإطلاق على أي فريق.

وتلقت كتيبة طولان الهزيمة أمام الزعيم السعودي بثلاثية نظيفة، في ذهاب دور ربع نهائي كأس زايد للأندية الأبطال، على ملعب جامعة الملك سعود.

المدير الفني لزعيم الثغر قال، خلال المؤتمر الصحفي عقب اللقاء: "مباراة صعبة جدًا علينا، إمكانيات مختلفة ولاعبون على مستوى عالٍ جدًا، وهذا ما قلته في المؤتمر الصحفي قبل المباراة، الهلال فريق على أعلى مستوى ويؤدي كرة جماعية بشكل أكثر من رائع، فهو فريق ثقيل للغاية".

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وأضاف:"لكن الانفراد الذي أهدره دي سيلفا أثر على المباراة وحال إحرازه كان سيكون مردوده مختلفًا على مجريات اللقاء، سنتعادل وقتها ومعنويات لاعبينا ستكون أفضل وأدائهم أفضل إلا أن ضياعه أثر على سير المباراة".

دي سيلفا أهدر فرصة خطيرة للاتحاد في الشوط الأول، بعدما انفرد بعبد الله المعيوف؛ حارس مرمى الهلال، لكنه سدد الكرة ضعيفة في جسده.

ومن المقرر أن يقام لقاء الإياب بين الفريقين في 25 من الشهر الجاري، على ملعب برج العرب بالإسكندرية، لحسم المتأهل لنصف النهائي.