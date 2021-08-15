رئيس النصر يكشف عن موقفه من ضم الشناوي ويحسم مصير مارتينيز

تعرف على موقف النصر من ضم الشناوي وعودة مارتينيز

كشف مسلي آل معمر، رئيس نادي النصر، عن أبرز ما يدور حول العالمي خلال الفترة الحالية، بعد تداول أخبارًا تفيد بأن هناك رغبة للتعاقد مع محمد الشناوي حارس الأهلي المصري، وأيضًا حسم موقف الأرجنتيني بيتي مارتينيز.

وكانت بعض التقارير الصحفية قد أشارت إلى أن نادي النصر لديه رغبة في التعاقد مع محمد الشناوي، وأيضًا هناك اتجاه للاستغناء عن خدمات مارتينيز.

ما هو موقف النصر من التعاقد مع محمد الشناوي؟

رئيس النصر قال خلال تصريحات عبر برنامج "شوت" المذاع على قناة "SSC" الفضائية: "لا صحة لما يتردد بخصوص وجود مفاوضات بين النصر ومحمد الشناوي حارس الأهلي".

مسلي آل معمر استدرك حديثه قائلًا: "الشناوي حارس الأهلي، لاعب كبير ورائع، والجميع يعرف إمكانياته جيدًا، ولكننا لم نفاوضه من أجل ضمه".

وواصل: "لو كان النصر يريد التعاقد مع محمد الشناوي، فهو يعرف جيدًا كيفية التواصل معه وضمه للفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية".

ماذا قال مسلي آل معمر عن مصير بيتي مارتينيز مع النصر؟

وكشف آل معمر عن مصير بيتي مارتينيز، حيث قال عنه: "يتبقى 17 يومًا على نهاية فترة الانتقالات الصيفية، وسيتم خلال تلك المدة تحديد مصير بيتي مارتينيز".

وأردف: "إذا كانت عودة مارتينيز من الإصابة سريعة، فلن نتعاقد مع بديلًا له، وأما لو كانت بطيئة، فسنتعاقد مع بديل أجنبي، بالإضافة إلى إعارة بيتي إلى فريق آخر".

ما هي آخر تطورات إصابة بيتي مارتينيز؟

ويعاني مارتينيز من إصابة بقطع في الرباط الصليبي، وهو الأمر الذي جعله يجري عملية جراحية، ليغيب عن الملاعب لمدة 6 أشهر، حيث سيعود في شهر يناير للمشاركة بشكل طبيعي في الملاعب.

وبعد نجاح العملية الجراحية التي أجراها في شهر إبريل الماضي، يواصل مارتينيز حاليًا برنامجه التأهيلي، حيث أكد الطبيب على أنه يحتاج لفترة لن تقل عن 6 أشهر للعودة مجددًا إلى الملاعب.

ما هي الصفقات التي أبرمها النصر حتى الآن؟

ونجح نادي النصر في تدعيم صفوفه بشكل جيد خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، وهناك رغبة لزيادة التدعيمات خلال الفترة القادمة.

النصر تعاقد مع البرازيلي أندرسون تاليسكا، والكاميروني فينسنت أبو بكر، والأرجنتيني فونيس موري، والثنائي المحلي محمد آل فتيل ومحمد القاسم.

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