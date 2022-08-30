رئيس النصر يعلنها: لا مكان لبيانيتش عندنا

الأنباء كثرت عن وجود مسلي آل معمر في إسبانيا خلال الساعات الماضية

حسم مسلي آل معمر؛ رئيس نادي النصر السعودي، الجدل الدائر حول مفاوضات ناديه مع البوسني ميراليم بيانيتش؛ لاعب وسط برشلونة الإسباني، ليضع حدًا للأنباء التي تتردد منذ بداية الميركاتو الصيفي الجاري.

الصحافة الإسبانية تؤكد والسعودية تنفي:

ما هو مؤكد أن برشلونة يريد التخلص من اللاعب البوسني وعدد من اللاعبين، رغبةً في تقليل النفقات، نظرًا لرواتبهم المرتفعة، مع رغبته في التعاقد مع عدد من اللاعبين الجدد، خلال الصيف الجاري.

Shahid

بيانيتش كان قد أكد من قبل أنه يشعر بالراحة مع البرسا، وأنه على استعداد لتقليل راتبه مقابل البقاء في الفريق، لكن الصحافة الإسبانية تؤكد رغبة إدارة النادي التخلص منه.

ويؤكد أيضًا عدد من الصحفيين الإسبانيين أن النصر في مفاوضات جادة مع بيانيتش، وهو الأخبار التي تخرج منهم منذ بداية الميركاتو الصيفي الجاري.

في المقابل، تصدى لهم الإعلامي الرياضي النصراوي عبد العزيز المريسل، نافيًا وجود أي مفاوضات بين ناديه واللاعب، حتى أنه أعلن تحويل حسابه لبيع قمصان المهاجم المغربي عبد الرزاق حمد الله؛ محترف النصر السابق واتحاد جدة الحالي، حال انضم البوسني للعالمي. (طالع التفاصيل)

مسلي آل معمر يحسم الجدل:

في الساعات الماضية، كثرت الأنباء عن وجود رئيس النصر في مدينة برشلونة الإسبانية، من أجل حسم صفقة بيانيتش.

هذه الأنباء استفزت مسلي، ودفعته للخروج لنفي وجود أي خط مفاوضات مع الجانب الإسباني، مؤكدًا انتهاء الميركاتو الصيفي بالنسبة لفريقه.

وأكد مسلي أنه لم يعد هناك مكان لأي لاعب جديد في فريقه، بعدما ضم اللاعبين وفقًا للحاجة الفنية للمدير الفني الفرنسي رودي جارسيا.

وكتب مسلي، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "صحيت من النوم حصلت في جوالي ٣٢٤ رسالة .. اقسم بالله ما نيب في برشلونه واقسم بالله ما لنا علاقة بمفاوضات بيانيتش".

وأضاف: "فريقنا مكتمل وتعاقداتنا تمت بناء على تقارير فنية".

ما هي صفقات النصر الصيفية؟

العالمي أبرم خامس صفقاته الصيفية أمس الإثنين، بالتعاقد مع المدافع الإسباني ألفارو جونزاليس في صفقة انتقال حر.

وقبل جونزاليس، ضم العالمي عبد الرحمن غريب، دافيد أوسبينا، لويز جوستافو وجيسلان كونان.

ومن المقرر أن يغلق سوق الانتقالات الصيفية أبوابه في السعودية مع حلول الساعة الثانية عشر منتصف ليل غدٍ الأربعاء.

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