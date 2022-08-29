مراهنًا بحمد الله .. المريسل يكذب صحفية إسبانية بشأن بيانيتش

تحدٍ جديد من المريسل، هذه المرة مع صحفية إسبانية

منذ بداية الميركاتو الصيفي الجاري وحتى قبل انطلاقه، يتكرر الحديث في الصحف الأجنبية والسعودية عن مفاوضات نادي النصر مع البوسني ميراليم بيانيتش؛ لاعب وسط برشلونة الإسباني، ومع تبقي أقل من 72 ساعة فقط على غلق باب الانتقالات في دوري روشن السعودي، لا يزال الحديث مستمرًا عن الصفقة.

برشلونة يرفض بيانيتش واللاعب يتمسك به:

الجوانب المالية دفعت مسؤولي النادي الإسباني لوضع اسم بيانيتش على رأس قائمة الراحلين عن الفريق في الصيف الجاري.

Shahid

برشلونة قام مؤخرًا بتغيير سياسته المالية بهدف تقليل النفقات، وهناك أكثر من لاعب بعيدًا عن الفنيات، تُمثل رواتبهم عبئًا كبيرًا على خزينة النادي، من ضمنهم لاعب الوسط البوسني.

لكن بيانيتش صرح أكثر من مرة عن شعوره بالراحة داخل جدران برشلونة، واستعداده لتخفيض راتبه، لكن لم يحدث جديد على أرض الواقع.

تأكيد إسباني حول مفاوضات النصر مع بيانيتش:

الصحفية الإسبانية هيلينا كونديس إيدو أكدت من جديد، اليوم الإثنين، باستمرار اهتمام النصر بضم البوسني.

وأوضحت هيلينا أن مسؤولي العالمي أجروا اتصالاتهم من الرياض مع المقربين من اللاعب، كي ينهوا الصفقة في الأيام القليلة المتبقية من الميركاتو.

هذه التأكيدات هي نفسها التي تتردد منذ بداية الميركاتو، لكن يبدو أنها مجرد شائعات، في ظل قدرة النصر على حسم أكثر من صفقة قوية في المواسم الأخيرة بفضل الدعم المالي الكبير من قبل الأمير خالد بن فهد، أو ربما وهو الاحتمال الأكبر أن بيانيتش يتمسك باستمرار رحلته مع البرسا.

المريسل يكذب مفاوضات بيانيتش:

أمام تأكيدات الصحفية الإسبانية، فإن الإعلامي النصراوي عبد العزيز المريسل نفى تمامًا وجود مفاوضات من جانب ناديه مع اللاعب البوسني.

وقام المريسل بالرد على تغريدة هيلينا، معلقًا: "غير صحيح هذا الخبر نهائيًا".

وأعلن الإعلامي النصراوي دخوله في تحدٍ خاص بهذه الصفقة، مقحمًا به المغربي عبد الرزاق حمد الله؛ مهاجم النصر السابق واتحاد جدة الحالي.

وأكد المريسل أنه سيقوم بتحويل حسابه الشخصي لحساب لبيع قمصان حمد الله، حال توقيع لاعب البرسا للعالمي.

ماذا قدم بيانيتش مع برشلونة؟

لاعب الوسط البوسني بدأ مسيرته مع الفريق الإسباني في صيف 2020، قادمًا من يوفنتوس الإيطالي، ضمن صفقة شهدت انتقال أرتور ميلو للأخير.

ويتبقى موسمين في عقد بيانيتش مع البرسا، إذ ينتهي بنهاية الموسم المقبل 2023-2024.

في موسمه الأول، شارك صاحب الـ32 عامًا في 30 مباراة مع برشلونة، لم يكن بها لاعبًا أساسيًا.

فيما تمت إعارته في الموسم الثاني لبشكتاش التركي، فخاض 26 مباراة، وصنع أربعة أهداف.

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