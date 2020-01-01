رئيس الكونميبول: سامحت ميسي بعد اعترافه بخطئه

آخر مشاركة قارية لميسي انتهت بالبطاقة الحمراء

علق أليخاندرو دومينيجيز، رئيس الكونميبول، على تصريحات النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي في كوبا أمريكا الأخيرة بخصوص التحكيم والتحيز ضد بلاده.

ميسي كان قد اتهم الاتحاد القاري بالتحيز للبرازيل في أعقاب القرارات التحكيمية الجدلية بلقاء نصف النهائي بين أصحاب الأرض والأرجنتين، والتي انتهت بفوز السامبا.

وقال رئيس الاتحاد مع "TNT" عن تصريحات ميسي ومعاقبته: "لقد تخطينا الأمر، نحن جميعاً نعرف كرة القدم ونتفهم ما يقال في حرارة الموقف".

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وأضاف: "الطرد بحقه هو وميديل برأيي كان مبالغاً ويمكن تفاديه، لم تكن لقطة ضرورية ولكن تتكرر، ميسي طلب الغفران، لقد أرسل جواباً يطلب مسامحته عن أفعاله".

وواصل دومينيجيز: "تلك التصرفات تثبت أنه الأفضل في العالم حقاً، وعندما الأفضل في العالم يفعل ذلك فهذا يزيد من جاذبية الكونميبول ككل ومصداقية الاتحاد".

وختم: "ليو هو الأعظم في العالم وأرغب في مشاركته بكوبا أمريكا وأن أراه يفوز بكأس العالم، وذلك لكل لاعبي القارة التي تمتلك الأفضل حول العالم أجمع".

ميسي كان قد تعرض لعقوبة مادية وإيقاف لمدة شهرين في أعقاب طرده في لقاء تحديد المركز الثالث أمام تشيلي، وبسبب تصريحاته كذلك.