موراتي: ميسي سينضم إلى إنتر

هل يرحل ميسي من برشلونة؟

خرج تصريح قوي من رئيس إنتر السابق ماسيمو موراتي تحدث فيه عن تحركات من قبل النيراتزوري للتعاقد مع النجم الأرجنتيني وقائد برشلونة ليونيل ميسي.

ارتباط إنتر بميسي ليس جديداً، إذ سبق وذكرت تقارير إيطالية عن اتفاق بين موراتي وخوان لابورتا، رئيس برشلونة السابق، في 2008 لضم ميسي حال قرر الرحيل عن البلوجرانا.

وقال موراتي مع "راديو 1": "برأيي ميسي ليس حلماً مستحيلاً حالياً لإنتر، ولم يكن حتى مستحيلاً قبل أزمة كورونا الحالية، مع نهاية عقده أنا متأكد أنه سيكون هناك تحرك من الإدارة لجلبه لميلانو".

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وأضاف: "فيما يخص هذا الموقف الأمر برأيي واضح، لا أعرف إذا كانت نتيجته سلبية أم إيجابية بعد، في موقف مثل هذا يجب أن لا تكون مستغلاً بشكل زائد، ولكن تستفيد من الوضع".

وواصل الرئيس السابق: "برأيي الشخصي هناك فرصة لرؤية أشياء غريبة تحدث في عالم كرة القدم".

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تصريح مماثل خرج به أليساندرو ألتوبيلي، نجم إنتر السابق، مع لاجازيتا" في إطار تعليقاته عن إمكانية انضمام لاوتارو مارتينيز إلى صفوف برشلونة الصيف القادم.

وقال سبيلو: "لاوتارو إلى برشلونة؟ سيبقى في ميلانو، عليه أن يستمر هنا ويثبت معدنه، برأيي هو بنفس قيمة نيمار، إذا كان يريد اللعب مع ميسي، لماذا لا يأتي ليو إلى إنتر؟".

يذكر أن آخر التقارير تشير إلى تردد من قبل مارتينيز في الانتقال لصفوف البلوجرانا، وأحد الأسباب التي طرحها الإعلام هو وجود ميسي نفسه في النادي الكتالوني.