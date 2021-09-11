رئيس الاتحاد يكشف عن مصير عبد الحميد والمولد

تعرف على موقف الاتحاد من تجديد عقد سعود عبد الحميد

تحدث أنمار الحائلي، رئيس نادي الاتحاد، عن العديد من الأمور المتعلقة بالعميد خلال الفترة الحالية، وذلك بعدما حقق الفريق انتصارًا كبيرًا على أبها.

الاتحاد حقق الفوز على أبها بسداسية مقابل هدف، في المباراة التي جمعت بينهما بالجولة الرابعة ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ماذا قال الحائلي عن الفوز على أبها والتجديد لجروهي؟

رئيس الاتحاد قال خلال تصريحات لبرنامج "أكشن مع وليد" عبر قناة "إم بي سي أكشن": "بجهد اللاعبين والجهاز الفني قدموا ما لديهم، هذه مباراة في الدوري، وأشقائنا في نادي أبها حظ أوفر لهم ومبروك لجماهير العميد".

الحائلي تابع: "أي لاعب حريص على التواجد في نادي الاتحاد، سيتم تقديره وسيكون متواجد، توفقنا الحمد لله في الاتفاقية مع البرازيلي مارسيلو جروهي وجددنا عقده لمدة موسمين".

أنمار الحائلي - رئيس نادي #الاتحاد: اي لاعب حريص على البقاء سنجدد معه وبذلك جددنا مع غروهي .. سعود عبدالحميد اتحادي ولم نشتت اللاعب كونه كان في مهمة وطنية .. فهد المولد يحب الاتحاد وسنساعده في استعادة مستواه



اشترك الآن وتابع الحلقات على #ShahidVIP#أكشن_مع_وليد#MBCAction#شاهد pic.twitter.com/G8ePy9wMFZ — أكشن مع وليد (@ActionMa3Waleed) September 11, 2021

ما هي آخر تطورات تجديد سعود عبد الحميد؟

وتحول رئيس الاتحاد للحديث عن آخر تطورات تجديد عقد سعود عبد الحميد الظهير الأيمن للفريق، خلال الفترة الحالية، قبل نهاية عقده.

أنمار الحائلي قال: "سعود عبد الحميد يرغب البقاء في نادي الاتحاد، وسنوفر له كل متطلباته التي يحتاجها، وإن شاء الله سيظل في صفوف العميد".

وواصل: "عبد الحميد كان يشارك مع المنتخبات، وهدفنا منذ سنتين هو مساعدة جميع اللاعبين على تقديم أفضل ما لديهم مع المنتخب، ورفضنا تشتيت اللاعب وفضّلنا تركيزه، وبالفعل النتائج كانت جيدة".

أنمار الحائلي - رئيس نادي #الاتحاد: اي لاعب حريص على البقاء سنجدد معه وبذلك جددنا مع غروهي .. سعود عبدالحميد اتحادي ولم نشتت اللاعب كونه كان في مهمة وطنية .. فهد المولد يحب الاتحاد وسنساعده في استعادة مستواه



اشترك الآن وتابع الحلقات على #ShahidVIP#أكشن_مع_وليد#MBCAction#شاهد pic.twitter.com/G8ePy9wMFZ — أكشن مع وليد (@ActionMa3Waleed) September 11, 2021

ما هو موقف فهد المولد من الاستمرار مع الاتحاد؟

وعلق أنمار الحائلي على ما تردد بشأن مستقبل نجم الاتحاد فهد المولد، بعد انتشار أخبارًا تفيد بأنه يريد الرحيل عن صفوف العميد خلال الفترة الحالية.

رئيس الاتحاد قال عن المولد: "فهد المولد لاعب كبير، وضحى بالكثير من أجل نادي الاتحاد، وهناك أمور كثيرة لا يعلمها الجميع، حتى من قبل أن أتولى مهمة رئاسة النادي، فهو لاعب اتحادي ويحب النادي من الصميم، وننتظر منه الكثير".

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