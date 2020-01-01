رئيس الاتحاد الإيطالي: إصابة لاعب بكورونا تعني إيقاف الدوري

مناقشة المصالح يضرب بصورة الكرة الإيطالية..

لم يستبعد جابرييل جرافينا، رئيس الاتحاد الإيطالي، إيقاف النسخة الحالية من الدوري الإيطالي بسبب فيروس كورونا، واعتبر أن إصابة لاعب بالفيروس كفيل باتخاذ قرار فوري بتعليق البطولة.

إيطاليا هي أكثر الدول الأوروبية تضررًا من فيروس كورونا وبالتحديد في شمال البلاد بالقرب من مدينة ميلانو، مما تسبب في تعليق المدارس والجماعات وأغلب الأنشطة الرياضية.

السيري آ لم تسلم من كورونا، حيث قرر الاتحاد الإيطالي إقامة المباريات بدون جماهير حتى إشعار آخر، وبالنسبة لجرافينا، فالأمر قد يتطور ويصل إلى إيقاف الموسم حال تطور الأمور عن وضعها الحالي.

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جرافينا قال "في حالة إصابة أحد لاعبي الدوري الإيطالي بكورونا، سنتخذ جميع التدابير اللازمة لحماية الرياضيين أولًا. لا يمكننا استبعاد تعليق البطولة أيضًا.".

كما أضاف "من خلال دعوة وزير الرياضة، حاولنا تلبية احتياجات الإيطاليين على أمل أن يتمكن الجميع من متابعة هذه الأحداث من المنزل.".

بيبي ماروتا، المدير الرياضي لإنتر، أعرب في أكثر من مناسبة عن امتعاضه من آلية اتخاذ القرارات فيما يتعلق بمباريات النيراتزوري، وشدد على أن ذلك لا يصب في مصلحة ناديه.

لكن جرافينا يؤمن بأن التفكير في ذلك هو أمر خاطئ تمامًا، إذ قال "أن يناقش الرؤساء مصالحهم هو خطأ خطير لأنه يلحق الضرر بصورة الكرة الإيطالية وكذلك يضر مصالحهم.".

يذكر أن مباراة إنتر ضد يوفنتوس قد تم تأجيلها إلى مايو ثم تم إعلان إقامتها بدون جماهير في الأسبوع الجاري على ملعب أليانز ستاديوم رفقة المباريات المؤجلة من الجولة السادسة والعشرين.

